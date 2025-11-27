Rosa Díez, sobre la reunión de Sánchez y Otegi en el caserío: "Como Sánchez es un mentiroso, cuando dice que no lo ha hecho es que efectivamente lo hizo"

Ante la convulsa actualidad política, en el programa de hoy de Espejo Público hemos tenido en directo a Rosa Díez, co-fundadora de UPyD. Susanna Griso le ha preguntado qué siente como socialista, sabiendo que Ábalos, exministro, número dos de Pedro Sánchez pueda entrar en la cárcel. Ya que jamás había pasado con un diputado en activo en nuestro país.

“Mi mayor vergüenza no es como socialista sino como española, como ciudadana española que se siente profundamente avergonzada por ver los escándalos sucesivos en los que está inmerso el gobierno de España”, afirma. La co-fundadora señaló directamente al partido en el Gobierno y a su liderazgo: “Empezando por el número uno, el ‘p… amo’, que diría el Ministro de Transportes actual, sin que al parecer le llegue a inmutar nada de lo que está ocurriendo”.

Según la ex política, el sentimiento de desasosiego no se limita a un sector ideológico concreto: “Cualquier ciudadano decente se siente avergonzado de lo que está ocurriendo en nuestro país sea o no socialdemócrata, como es mi caso, sea de derechas, de izquierdas o de lo que sea”. Y añade que son “muchos millones de españoles decentes que siguen lo que está sucediendo con profunda vergüenza”.

Dudas sobre la supuesta reunión entre Sánchez y Otegi

Durante la entrevista también se le ha preguntado sobre las afirmaciones de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes han sostenido en diferentes ocasiones que se produjo un encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, algo que tanto el propio Otegi como el presidente han negado públicamente.

“Si hay algo que está probado en España es que Pedro Sánchez es un mentiroso”, declara la exdirigente, antes de matizar: “De los demás sabemos que dicen cosas a veces que son ciertas y otras que son falsas, pero que Sánchez no miente más por falta de tiempo es algo que está probado y comprobado”.

También cuestiona la actitud del presidente del Gobierno ante las contradicciones: “Lo llama cambiar de posición, hacer de la necesidad virtud… lo que sea. Pero que miente, no compulsivamente sino como una actitud ante la vida”. Atribuye esta conducta a rasgos personales: “Como es un narcisista, le parece justificado mentir, porque oye, él lo vale. Él tiene derecho a ser tratado de una manera diferente porque se siente superior a los demás”.

"¿Alguien cree que Otegui pactó gratis?"

En relación con la supuesta reunión en un caserío, aseguró que el hecho relevante no sería el encuentro en sí, sino los acuerdos políticos alcanzados previamente: “¿No es evidente que el PSOE, que Sánchez, pactó con Otegui la investidura? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Alguien cree que Otegi pactó gratis?”.

Diez afirma que lo verdaderamente relevante es la influencia que, a su juicio, EH Bildu ejerce en la política nacional: “Si el escándalo es que gobiernen los terroristas en España, que Sánchez les haya puesto en el puesto de mando… ese es el escándalo”. Y añade: “Ahora además sabemos que se personó físicamente porque como Sánchez es un mentiroso cuando dice que no lo ha hecho, por tendencia natural… es pensar que efectivamente lo hizo”.

