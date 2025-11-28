Toni Kroos recibe la Orden del Mérito de Alemania en el Bernabéu: "Debemos ayudar a los menos afortunados"

Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, recibió este jueves en el Santiago Bernabéu la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, una de las distinciones más importantes del país. El exfutbolista, que se retiró al finalizar la temporada 2023-2024, aprovechó la ceremonia para reivindicar la responsabilidad social de los deportistas.

"Los que tenemos la oportunidad, los futbolistas, debemos ayudar a los que son menos afortunados, sé que hay muchos compañeros que también tienen un gran compromiso", declaró Kroos, visiblemente emocionado, tras recibir el reconocimiento de manos del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

"Siempre es una sensación especial entrar aquí, y es donde viví mis mejores años como futbolista"

Rodeado de excompañeros como Roberto Carlos, Santiago Solari, Álvaro Arbeloa, Federico Valverde, Antonio Rüdiger y del entrenador Xabi Alonso, Kroos subrayó lo especial que era recibir el premio en su antiguo estadio.

"Es algo muy especial sobre todo por dónde me la entregan. Los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero si hay un lugar para hacerlo es aquí", afirmó.

"Ha sido mi casa los últimos 10 años, y también me he dado cuenta, a pesar del atasco (entre risas) para llegar, que siempre es una sensación especial entrar aquí, y es donde viví mis mejores años como futbolista", añadió.

Un palmarés histórico y una mirada solidaria

Fichado por el Real Madrid en 2014, Kroos conquistó 23 títulos con el club blanco, además de los 11 logrados con el Bayern de Múnich y el Mundial de 2014 con Alemania.

En su discurso insistió en la importancia de mantener los valores y la humildad: "Una cosa son los éxitos deportivos y otra la responsabilidad de ser un personaje público. Cuando uno juega en un gran club tiene que representar unos valores y esta fundación me ha mantenido los pies en el suelo".

El alemán hizo referencia a la Toni Kroos Stiftung, creada en 2015 para ayudar a niños gravemente enfermos y a sus familias: "El mundo del fútbol no es el mundo real y con esto también he visto cómo puede ser la vida y ayudar me ha dado satisfacción", expresó.

Steinmeier: "Usted es una leyenda viviente"

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, alabó tanto la figura deportiva como la personal del excentrocampista.

"Usted no se convirtió en leyenda sólo por sus sobresalientes capacidades y éxitos deportivos. También fue, y es, su manera simpática y serena de comportarse dentro y fuera del campo lo que le ha convertido en un modelo para muchos jóvenes talentos y aficionados al deporte", afirmó.

Sobre el Bernabéu, añadió: "Este venerable estadio simboliza de manera única cómo el fútbol une a personas de lo más diverso, más allá de las fronteras. Por eso me alegra especialmente que hoy nos reunamos aquí para honrar a una leyenda futbolística germano-española".

Florentino Pérez: "Hemos visto a uno de los mejores"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó los valores y la excelencia del alemán.

"Es un referente de los valores del Real Madrid en el mundo. En las diez temporadas ha sido un ejemplo de trabajo, sacrificio, superación, humildad, respeto y solidaridad", señaló.

"Nos ha ayudado a engrandecer el nexo entre los dos países y se ha ganado el respeto de este país, por eso esta condecoración la recibe un gran caballero del deporte. Hemos tenido el privilegio de ver a uno de los mejores de la historia", añadió.

Pérez recordó también la estrecha relación del Real Madrid con jugadores alemanes: "En los 123 años que tiene el club son muchos los alemanes que han jugado en el equipo", dijo, agradeciendo a Kroos su aportación en "una de las etapas más exitosas de la historia" del club.

