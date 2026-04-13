Patrick Mouratoglou y la cualidad que comparten Sinner y Nadal: "Es increíble y muy raro"

La final del Masters de Montecarlo ha dejado muchos análisis y reflexiones, como era de esperar como ocurre siempre que se enfrentan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El de San Cándido salió victorioso del último duelo entre los dos dominadores del circuito y asaltó el número 1 de la ATP, dejando su cara a cara ante el español en un 10-7 a favor del jugador de El Palmar. La temporada pasada se enfrentaron en cinco finales (Roma, Roland Garros, Cincinnati, US Open y Nitto ATP Finals), con un balance de 4-2 a favor de Alcaraz.

El pupilo de Samu López, que comenzó el año con dos títulos en el Open de Australia y Doha, ha sufrido tres derrotas en Indian Wells (Medvedev), Miami (Korda) y Montecarlo (Sinner). El italiano le ha dado la vuelta a la temporada y se ha impuesto en los tres primeros Masters 1.000 del curso (Indian Wells, Miami y Montecarlo) para recuperar el mando de la ATP y lidera también la RACE a Turín. Sinner ha confirmado su mejoría en tierra batida, levantando su primer título en esta superficie y colocándose como favorito junto a Alcaraz para ganar Roland Garros y completar el Career Grand Slam.

"Todo el mundo compara a Jannik con Novak Djokovic, pero..."

Muchos han señalado, con razón, el mérito del italiano para conquistar el Sunshine Double y levantar el título en el Montecarlo Country Club en la misma temporada. Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés, ha dado su opinión tras la final sobre la arcilla del Principado y ha dejado una interesante reflexión, comparando a Sinner y Nadal en su mentalidad para jugar todo el año con la máxima concentración en cada punto.

"Todo el mundo compara a Jannik con Novak Djokovic, por razones obvias, como su estilo de juego, pero nadie lo compara en términos de mentalidad con Rafa Nadal. Tienen algo en común que es increíble y muy raro: su capacidad para jugar cada golpe desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con un compromiso, concentración e intensidad del 100%. Algo realmente excepcional", indica Patrick Mouratoglou en una publicación en su Instagram.

El entrenador galo apunta que esa mentalidad es la que ha permitido a Sinner ganar 37 sets consecutivos en Masters 1.000 y ganar dos Nitto ATP Finals sin ceder un solo set.

"Y eso explica porque ha ganado diez sets consecutivos en las ATP Finales y 37 sets consecutivos en torneos de ATP1000. Rolex Paris Masters, ATO Finals, Indian Wells, Miami y un partido de Montecarlo: lo que se traduce en 47 sets de forma consecutiva. Es una completa locura", reflexiona el entrenador de 55 años.

Patrick Mouratoglou asegura que la mentalidad es uno de los aspectos diferenciales entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"Y si lo camparas con Alcaraz, no tiene la misma mentalidad. Sinner: a tope en cada golpe. Alcaraz: diversión. Tiene que divertirse en la pista. Cuando se divierte en la pista, increíble. Es muy interesante que los dos mejores tengan una mentalidad tan diferente, completamente opuesta. Alguien 100% serio, alguien 100% diversión", concluye Patrick Mouratoglou.