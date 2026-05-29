Argentina confirma su lista para el Mundial: El madridista Franco Mastantuono se queda fuera

La vigente campeona del mundo defenderá su título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y lo hará con un grupo compacto de los ganadores en 2022 ante Francia. El seleccionador Lionel Scaloni dio la lista de convocados de 26 jugadores con Messi como gran protagonista de esta generación albiceleste.

Al que no se verá con la camiseta de Argentina será Mastantuono. El jugador del Real Madrid no entró en la lista final, al igual que Marcos Acuña, ex del Sevilla que ha sido la gran sorpresa. En la lista aparecen hasta seis jugadores del Atlético de Madrid y uno del Betis.

Messi, Julián y el 'Dibu'

La selección argentina de fútbol presentó la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Alvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco. Si bien la mayoría de los nombres incluidos en esta convocatoria han sido parte del plantel argentino durante la recta final de las eliminatorias sudamericanas, aparecen también algunas ausencias que llaman la atención.

La más llamativa es la de Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón mundial con la celeste y blanca en 2022, y que había sido considerado en las últimas convocatorias. Su lugar será ocupado por Facundo Medina, jugador del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como lateral como en la zaga central y que solo ha disputado siete partidos con su seleccionado.

Destacan también las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que no han logrado aún consolidarse con la celeste y blanca.

Argentina en busca de otra estrella

Entre los nombres que sí figuran, resaltan el de Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis considerado clave por el entrenador y José Manuel López, centrodelantero del Palmeiras que fue incluido como alternativa a Alvarez y a Lautaro Martínez.

Más allá de esto, Scaloni irá en busca del bicampeonato con un equipo que destaca por la experiencia y que mantiene la misma base no solo del equipo campeón de la Copa América 2024 y del Mundial 2022 sino también del plantel que se consagró en la Copa América 2021.

Lista completa

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Centrocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Estrasburgo), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid) y Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Fase de Grupos

Argentina se medirá en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania:

Argentina - Argelia: 17 de junio a las 04:00

Argentina - Austria: 22 junio a las 19:00

Jordania - Argentina: 28 junio a las 04:00

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