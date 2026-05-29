La AIReF avala la regla de gasto en pensiones del Gobierno pero advierte de una deuda del 123% del PIB para 2050

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha confirmado que el gasto neto en pensiones en España se situará en el 13% del PIB de media entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del límite del 13,3% fijado por la normativa. A pesar de este cumplimiento formal, el organismo volvió a advertir de que la regla de gasto presenta problemas de diseño y no es un indicador fiable para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El análisis, que ratifica las conclusiones ya avanzadas en 2025, se basa en la estimación del impacto de las medidas de ingresos y en la comparación con las previsiones de gasto recogidas en el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea.

En términos brutos, el gasto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB en promedio para el periodo 2022-2050. Sin embargo, las medidas de ingresos también aumentan su peso hasta el 1,6% del PIB, lo que permite reducir el gasto neto al 13%.

Durante la presentación del informe, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas, detalló que el gasto en pensiones seguirá creciendo en las próximas décadas y "alcanzará el 16,4% del PIB en 2050", señaló, matizando que, con esta previsión de población, se elevaría hasta el 16,6%.

Este incremento estará impulsado por el aumento del número de pensiones, que podría llegar a los 17,4 millones en 2050. Además, el crecimiento del gasto se mantendrá por encima del 4% hasta 2030, para después moderarse por la desaceleración en el número de nuevas prestaciones.

También apunta a otros cambios en el gasto público como en cuidados de larga duración aumentará ligeramente, dos décimas más que en 2025, debido a las nuevas medidas en dependencia. En cambio, el gasto en educación se reducirá hasta el 3,3% del PIB en 2050, como consecuencia de la baja tasa de fecundidad.

Riesgos de sostenibilidad

Pese al cumplimiento de la regla de gasto, el director insiste en que su "principal conclusión es que persisten los riesgos de sostenibilidad", lo que supone una "vulnerabilidad para la economía española". Según sus previsiones, el saldo público se deteriorará progresivamente hasta alcanzar un déficit del 2,1% del PIB en 2050 "en un escenario de políticas constantes".

A partir de 2035, el organismo prevé una trayectoria más negativa, con déficits primarios crecientes y un aumento del peso de la deuda pública,que podría incrementarse en 52 puntos del PIB.

Asimismo la Airef advierte de que serán necesarias medidas adicionales desde 2027 o 2028, ya que las actuales no serán suficientes para cumplir el gasto en pensiones y "serian necesarias medidas adicionales". Y en el caso de que no se implementen avisa de que la deuda pública alcanzará el 123%.

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