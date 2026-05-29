Varios profesores se atrincheran en la Conselleria: la huelga educativa se endurece

La huelga de profesores sigue ganando intensidad en distintos puntos de España y Barcelona se ha convertido en uno de los principales focos de la protesta. Varios docentes han permanecido encerrados durante toda la noche en la sede de la Conselleria de Educación, como medida de presión para exigir avances en las negociaciones con el Govern.

Los sindicatos aseguran que la situación en los centros educativos es "insostenble" y reclaman mejoras laborales, reducción de ratios en las aulas, y un incremento de recursos para la educación pública. El encierro, que comenzó tras una jornada de movilizaciones, pretende visibilizar el malestar del profesorado y mantener la presión sobre la administración autonómica.

La reunión está prevista a las 10:00h

De hecho, los profesores continúan este viernes encerrados en la Conselleria en señal de protesta, mientras se espera una nueva reunión clave entre los representantes sindicales y la consellera de Educación. El encuentro está previsto a las 10:00h de la mañana, y ambas partes intentarán acercar posiciones después de varios días sin avances significativos.

La protesta no se limita únicamente a Cataluña. En la Comunidad Valenciana continúa también la huelga indefinida de profesores. La Conselleria de Educación y los sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo sobre las principales reivindicaciones del sector, y las negociaciones se retomarán el próximo lunes. Entre las demandas destacan la mejora de las condiciones laborales, más personal docente y una mayor inversión en la enseñanza pública.

Nuevas movilizaciones en Madrid

Mientras tanto, en Madrid también se anuncian nuevas movilizaciones relacionadas con el ámbito educativo. Diferentes plataformas y organizaciones sindicales preparan concentraciones y actos de protesta para las próximas semanas, en un contexto marcado por el creciente descontento del profesorado en varias comunidades autónomas.

La huelga mantiene la incertidumbre en miles de familias y centros escolares, a la espera de que las reuniones previstas en los próximos días permitan desbloquear un conflicto que sigue abierto, y que amenaza con prolongarse si no se alcanzan acuerdos entre administraciones y sindicatos.

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