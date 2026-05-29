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ATLÉTICO DE MADRID

Duro ataque del Atleti al Barça: "No se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

El Atlético de Madrid ha reaccionado con humor a las informaciones que relacionaban a Julián Álvarez con el FC Barcelona.

Julián Álvarez presiona a Lamine Yamal

Julián Álvarez presiona a Lamine Yamal Reuters

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Marta Alarcón
Publicado:

El Atlético de Madrid ha reaccionado con humor a las informaciones que relacionaban a Julián Álvarez con el FC Barcelona. El club rojiblanco ha utilizado sus redes sociales para burlarse de los rumores mediante una publicación cargada de ironía, que rápidamente se ha hecho viral.

En el mensaje, el Atleti ha simulado haber enviado un fax al Barça, con una supuesta oferta por Lamine Yamal. La propuesta ficticia, incluye cuatro entradas para un concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de pipas. Todo ello acompañado de la expresión del periodista deportivo, Fabrizio Romano, en el mercado de fichajes: "Here we go".

¡También a por Pedri!

Lejos de quedarse ahí, el equipo rojiblanco ha publicado minutos después un segundo mensaje en tono humorístico, esta vez haciendo referencia a Pedri. En la nueva "oferta", el club aseguraba que ya no quedaban entradas para el concierto del sábado, por lo que mejoraban la propuesta con seis localidades para el espectáculo del domingo.

Minutos después, el Atleti ha publicado un post en su perfil de Instagram, haciendo una reflexión sobre la difusión de contenidos manipulados y rumores en redes sociales. El club ha explicado que tan solo han tardado "cinco minutos en crear este engaño", y han recordado que la "realidad puede alterarse fácilmente", invitando a los aficionados a no creer todo lo que circula en Internet.

Gracias a esta estrategia, el club colchonero ha logrado transformar los rumores sobre Julián Álvarez, en una acción viral que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

"A nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

Tan solo una hora después, el Atlético de Madrid ha vuelto a publicar un mensaje en la red social X, "desmintiendo rotundamente que hayan hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona". Y por si esto no fuera suficiente, han publicado otro mensaje atacando duramente al FC Barcelona: "A nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y Valores", han sentenciado.

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