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Martín Landaluce firma una gran remontada ante Kopriva y se cita con Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros

El tenista madrileño levanta dos sets en contra para llevarse un partido titánico ante el checo Vit Kopriva (1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0) en tres horas y 44 minutos. Landaluce se medirá en tercera ronda de Roland Garros a Juan Manuel Cerúndolo, sorprendente verdugo de Jannik Sinner.

Martín Landaluce, en acción ante Juan Carlos Prado Ángelo

Martín Landaluce, en acción ante Juan Carlos Prado ÁngeloEfe

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Martín Landaluce tiró de épica para dar la vuelta a su partido de segunda ronda a Vit Kopriva (1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0) y avanzar a los 1/16 de final de Roland Garros, donde se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que dio la campanada este jueves eliminando a Jannik Sinner. El jugador madrileño se rehízo tras ceder los dos primeros sets y doblegó al número 66 del mundo en tres horas y 44 minutos.

En su segunda participación en un Grand Slam, Landaluce encadenó su segundo triunfo a cinco sets sobre la arcilla parisina, tras haber superado en la primera ronda al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, otro debutante en la tierra batida de París.

Landaluce prosigue su buen momento, evidenciado en los cuartos de final del pasado torneo de Roma, la misma ronda a la que llegó, sobre pista rápida, en Miami. Se convierte en el tercer español clasificado para tercera ronda en la actual edición de Roland Garros, uniéndose a Rafa Jódar y Pablo Carreño.

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