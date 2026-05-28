Martín Landaluce firma una gran remontada ante Kopriva y se cita con Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros

Martín Landaluce tiró de épica para dar la vuelta a su partido de segunda ronda a Vit Kopriva (1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0) y avanzar a los 1/16 de final de Roland Garros, donde se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que dio la campanada este jueves eliminando a Jannik Sinner. El jugador madrileño se rehízo tras ceder los dos primeros sets y doblegó al número 66 del mundo en tres horas y 44 minutos.

En su segunda participación en un Grand Slam, Landaluce encadenó su segundo triunfo a cinco sets sobre la arcilla parisina, tras haber superado en la primera ronda al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, otro debutante en la tierra batida de París.

Landaluce prosigue su buen momento, evidenciado en los cuartos de final del pasado torneo de Roma, la misma ronda a la que llegó, sobre pista rápida, en Miami. Se convierte en el tercer español clasificado para tercera ronda en la actual edición de Roland Garros, uniéndose a Rafa Jódar y Pablo Carreño.