Así es el nuevo Ferrari Luce eléctrico de medio millón de euros que divide a fans e inversores

Ferrari ha dado un paso histórico con el lanzamiento del Luce, el primer modelo cien por cien eléctrico de la firma italiana. Con un precio de salida de 550.000 euros, el nuevo vehículo no solo ha revolucionado el mercado automovilístico, sino también las redes sociales y la propia identidad de la marca de Maranello. Su diseño, alejado de los deportivos clásicos de Ferrari, y la apuesta por un llamativo color azul cielo han generado un intenso debate entre aficionados, expertos e inversores. El Luce supone una ruptura casi total con la imagen tradicional de Ferrari. Aunque el interior mantiene algunos rasgos reconocibles de la marca, como el volante de tres radios, la instrumentación analógica y una presencia limitada de pantallas, el exterior apuesta por una estética mucho más moderna y minimalista. El diseño ha sido desarrollado junto al estudio LoveFrom, liderado por Jony Ive y Marc Newson, nombres históricos ligados a Apple y responsables de productos icónicos como el iPhone, el iPad o el MacBook Air.

Menos deportivo y más utilitario

El coche abandona la silueta deportiva característica de Ferrari para acercarse a un concepto más funcional y familiar. Tiene cuatro puertas, un amplio maletero y, por primera vez en la historia de la marca, capacidad para cinco ocupantes. Además, es 15 centímetros más alto que otros modelos de la casa, algo que muchos consideran una pérdida de elegancia y deportividad. Las críticas no han tardado en aparecer. El expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, fue especialmente duro con el nuevo modelo. “Hay riesgo de destruir un mito, espero que quiten el caballo de ese coche. Al menos los chinos no lo copiarán”, afirmó tras conocer el diseño definitivo.

Se subió el papa León XIV

La presentación del Luce también fue poco convencional. Lewis Hamilton y Charles Leclerc mostraron el coche por primera vez en redes sociales, mientras que la presentación pública oficial corrió a cargo del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Días después, una delegación de Ferrari llevó el vehículo a Castel Gandolfo, residencia de verano del papa León XIV, quien incluso se sentó al volante y mostró interés por conocer todos los detalles del modelo.

En cuanto a prestaciones, el Luce desarrolla 1.050 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y supera los 310 kilómetros por hora. Sin embargo, la autonomía también ha sido objeto de debate: Ferrari anuncia unos 530 kilómetros de autonomía por carga, una cifra considerada discreta para un vehículo de este precio. Las dudas también se reflejaron en la bolsa. El mismo día de la presentación, las acciones de Ferrari registraron una notable caída. Aun así, el Luce simboliza el inicio de una nueva era para una marca histórica que busca adaptarse al futuro sin perder su esencia. Queda por ver si los amantes del motor aceptarán un Ferrari cuyo sonido, imagen y filosofía se alejan tanto del mito de siempre.

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