Jannik Sinner recupera el número 1 de la ATP tras destronar a Alcaraz en Montecarlo

Tras media año en lo más alto de la cima del tenis, Carlos Alcaraz cedió este domingo el número 1 de la ATP, ahora en manos de Jannik Sinner. El de San Cándido conquistó su primer título en Montecarlo ante el murciano (7-5 y 6-3) y certificó el relevo en lo más alto del ranking mundial, 25 semanas después de ceder el trono después de la final del US Open. El jugador italiano regresa al número 1 del mundo con 13.350 puntos y después de haber sido capaz de levantar el título en los tres primeros masters 1.000 de la temporada: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Por su parte, Carlos Alcaraz desciende al segundo puesto del ranking, con 13.240 puntos. El de El Palmar defiende esta semana en el Conde de Godó 330 puntos, como finalista de la temporada pasada. El pupilo de Samu López, que arrancó el año conquistando el Open de Australia y el ATP500 de Doha, ha visto frenada su racha en los tres últimos torneos ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells, frente a Korda en la tercera ronda de Miami y ante Sinner en la final de Montecarlo.

El ganador de siete grand slam aún debe defender 330 puntos en el Conde de Godó, 1.000 puntos en el Masters de Roma y 2.000 puntos en Roland Garros, su único margen para sumar puntos sería en Madrid, donde la temporada pasada no jugó al estar lesionado, o ganar el título en Barcelona esta semana. Si el murciano logra levantar por tercera vez en su carrera el título en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, regresaría al número 1 de la ATP el próximo lunes.

Si no lo logra, soñar ya con recuperar el número 1 de la ATP parece poco realista hasta la gira de hierba, en la que Sinner conquistó Wimbledon y Alcaraz fue finalista (1.300 puntos). El problema para Alcaraz es que antes de aterrizar en el All England Club deberá defender 500 puntos como campeón en Queen's. Y, tras la gira por pasto, el murciano defenderá 1.000 puntos como campeón en Cincinnati y otros 2.000 puntos como campeón del US Open.

Con este panorama, lo más probable es que Sinner ocupe el número 1 de la ATP al menos hasta la gira asiática de pista rápida en otoño, donde defenderá 1.000 puntos como campeón en París, 500 puntos como campeón en Pekín y 1.500 puntos como campeón de las Nitto ATP Finals.

Alcaraz, a por Barcelona, Madrid, Roma y París

Tras su derrota ante Jannik Sinner en la final de Montecarlo, Carlos Alcara dejó claro que su sintención es jugar la girra de tierra batida completa.

"El objetivo es jugar todo el calendario de tierra. También era el objetivo del año pasado y no pude por lesión. Veremos cómo va. Voy a escuchar mi cuerpo mejor que el año pasado. Voy a tratar de estar sano, cuidar mi cuerpo. No sé cómo va a ir, si son partidos duros, si gano, si pierdo, lo que es seguro es que voy a escuchar a mi cuerpo mejor", indicó el tenista murciano.

El de El Palmar debuta ya este martes en el Conde de Godó (13 al 19 de abril) ante el finlandés Otto Virtanen, procedente de la fase previa y ante el que no se ha enfrentado aún.

Tras el Conde de Godó, los mejores del mundo se darán cita en el Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), antes de la batalla en el Internazionali BNL d'Italia (6 al 17 de mayo) y la guerra definitiva en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio)

Ranking ATP

1. Jannik Sinner (13.350)

2. Carlos Alcaraz (13.240)

3. Alexander Zverev (5.555)

4. Novak Djokovic (4.710)

5. Felix Auger-Aliassime (4.100)

6. Ben Shelton (3.900)

7. Alex de Miñaur (3.895)

8. Taylor Fritz (3.870)

9. Lorenzo Musetti (3.625)

10. Daniil Medvedev (3.560)