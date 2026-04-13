Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Ranking ATP

Jannik Sinner recupera el número 1 de la ATP tras destronar a Alcaraz en Montecarlo

El de San Cándido aparece hoy en el primer puesto del ranking de la ATP, con 13.350 puntos. Carlos Alcaraz baja al segundo puesto (13.240) y esta semana debe defender 330 puntos en el Conde de Godó.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final de Montecarlo

Resumen de la final del Masters de Montecarlo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz (7-6 y 6-3) | ATP Media | Daniel Valares

Publicidad

Tras media año en lo más alto de la cima del tenis, Carlos Alcaraz cedió este domingo el número 1 de la ATP, ahora en manos de Jannik Sinner. El de San Cándido conquistó su primer título en Montecarlo ante el murciano (7-5 y 6-3) y certificó el relevo en lo más alto del ranking mundial, 25 semanas después de ceder el trono después de la final del US Open. El jugador italiano regresa al número 1 del mundo con 13.350 puntos y después de haber sido capaz de levantar el título en los tres primeros masters 1.000 de la temporada: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Por su parte, Carlos Alcaraz desciende al segundo puesto del ranking, con 13.240 puntos. El de El Palmar defiende esta semana en el Conde de Godó 330 puntos, como finalista de la temporada pasada. El pupilo de Samu López, que arrancó el año conquistando el Open de Australia y el ATP500 de Doha, ha visto frenada su racha en los tres últimos torneos ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells, frente a Korda en la tercera ronda de Miami y ante Sinner en la final de Montecarlo.

El ganador de siete grand slam aún debe defender 330 puntos en el Conde de Godó, 1.000 puntos en el Masters de Roma y 2.000 puntos en Roland Garros, su único margen para sumar puntos sería en Madrid, donde la temporada pasada no jugó al estar lesionado, o ganar el título en Barcelona esta semana. Si el murciano logra levantar por tercera vez en su carrera el título en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, regresaría al número 1 de la ATP el próximo lunes.

Si no lo logra, soñar ya con recuperar el número 1 de la ATP parece poco realista hasta la gira de hierba, en la que Sinner conquistó Wimbledon y Alcaraz fue finalista (1.300 puntos). El problema para Alcaraz es que antes de aterrizar en el All England Club deberá defender 500 puntos como campeón en Queen's. Y, tras la gira por pasto, el murciano defenderá 1.000 puntos como campeón en Cincinnati y otros 2.000 puntos como campeón del US Open.

Con este panorama, lo más probable es que Sinner ocupe el número 1 de la ATP al menos hasta la gira asiática de pista rápida en otoño, donde defenderá 1.000 puntos como campeón en París, 500 puntos como campeón en Pekín y 1.500 puntos como campeón de las Nitto ATP Finals.

Alcaraz, a por Barcelona, Madrid, Roma y París

Tras su derrota ante Jannik Sinner en la final de Montecarlo, Carlos Alcara dejó claro que su sintención es jugar la girra de tierra batida completa.

"El objetivo es jugar todo el calendario de tierra. También era el objetivo del año pasado y no pude por lesión. Veremos cómo va. Voy a escuchar mi cuerpo mejor que el año pasado. Voy a tratar de estar sano, cuidar mi cuerpo. No sé cómo va a ir, si son partidos duros, si gano, si pierdo, lo que es seguro es que voy a escuchar a mi cuerpo mejor", indicó el tenista murciano.

El de El Palmar debuta ya este martes en el Conde de Godó (13 al 19 de abril) ante el finlandés Otto Virtanen, procedente de la fase previa y ante el que no se ha enfrentado aún.

Tras el Conde de Godó, los mejores del mundo se darán cita en el Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), antes de la batalla en el Internazionali BNL d'Italia (6 al 17 de mayo) y la guerra definitiva en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio)

Ranking ATP

1. Jannik Sinner (13.350)

2. Carlos Alcaraz (13.240)

3. Alexander Zverev (5.555)

4. Novak Djokovic (4.710)

5. Felix Auger-Aliassime (4.100)

6. Ben Shelton (3.900)

7. Alex de Miñaur (3.895)

8. Taylor Fritz (3.870)

9. Lorenzo Musetti (3.625)

10. Daniil Medvedev (3.560)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz destroza a Bublik rumbo a las semifinales de Montecarlo

Alcaraz en el duelo contra Bublik en Montecarlo

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez

El mensaje de Boris Becker a Carlos Alcaraz tras su derrota en Montecarlo ante Sinner

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo

Horario y dónde ver debut de Carlos Alcaraz en el trofeo Conde de Godó

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final de Montecarlo

Jannik Sinner recupera el número 1 de la ATP tras destronar a Alcaraz en Montecarlo

Parapente
Parapente

Mueren dos parapentistas tras precipitarse al suelo en Alarilla, Guadalajara

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de Montecarlo
Masters de Montecarlo

Alcaraz se rinde a Sinner tras igualar un récord de Djokovic: "Es increíble..."

Imagen del helicóptero de Bombers
MONTAÑA

Tragedia en Montserrat: un escalador muere y otra montañera resulta herida

La caída de piedras sorprendió a dos montañeros mientras ascendían en una zona próxima a Can Jorba, movilizando un amplio operativo de rescate aéreo

Sinner y Alcaraz, tras la final del Masters de Montecarlo (7-6 y 6-3)
Masters de Montecarlo

Sinner da un paso al frente en Montecarlo y arrebata el número 1 del mundo a Alcaraz (7-6 y 6-3)

El transalpino empieza golpeando en la gira de tierra y se hace con el 1 ganando en el Principado su primer Masters sobre tierra batida, el octavo de su carrera, el cuarto consecutivo y el tercero en 2026 igualando un increíble récord de Djokovic.

Lamine Yamal bailando tras marcarle al Espanyol

Lamine Yamal, tras la goleada al Espanyol: "Toca tragar, como siempre..."

Exito del 'WOW FC' en Valencia: más de 14.000 entradas vendidas

Exito del 'WOW FC' en Valencia: más de 14.000 entradas vendidas

Lamine celebra un gol de Ferran Torres ante el Espanyol

El Barça se desquita con el Espanyol y encarrila la Liga antes del Metropolitano (4-1)

Publicidad