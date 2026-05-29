Rafa Jódar remonta un épico partido ante Michelsen para avanzar a octavos de final de Roland Garros

Rafa Jódar continúa adelante en París. Tuvo que sufrir y mucho el español para derrotar a un gran Alex Michelsen en cinco sets (6-7, 7-6, 6-4, 3-6 y 3-6).

Jódar se apuntó la primera manga en el tiebreak, pero perdió la segunda de la misma forma. Michelsen fue creciendo en el partido y se llevó también el primer set, colocándose a solo uno de ganar y poniendo al español contra las cuerdas.

Pero Jódar logró igualar el tanteador de nuevo y llevar el partido al quinto y definitivo set, donde sería superior al joven tenista estadounidense.

Jódar comenzó break arriba y Michelsen logró igualarlo, pero inmediatamente después el español logró dos nuevas roturas de partido para meterse en cuarta ronda de Roland Garros.

Entre los favoritos al título

El madrileño continúa vivo en Roland Garros y se perfila como uno de los posibles candidatos a la victoria, especialmente tras la ausencia de Carlos Alcaraz y la derrota por problemas físicos de Jannik Sinner ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Sin embargo, todavía quedan grandes 'cocos' en la competición como Alexander Zverev, Casper Ruud o el mismo Novak Djokovic.

Un español seguro en cuartos

Rafa Jódar y Pablo Carreño se enfrentarán en octavos de final, por lo que, pase lo que pase, habrá un tenista español en los cuartos de final de Roland Garros.

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