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Bruselas alerta a Iryo y Renfe que deberán pagar a los clientes las indemnizaciones por los retrasos tras el accidente de Adamuz

La Comisión Europea aclara que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif tras el accidente de Adamuz no son excusa para rechazar el pago de indemnizaciones a los pasajeros afectados por los retrasos.

Imagen del tren Iryo y de un tren de Renfe

Imagen del tren Iryo y de un tren de Renfe Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

La Comisión Europea ha lanzado un aviso a las empresas ferroviarias Iryo y Renfe en el que se les hacía saber que tendrán que pagar las indemnizaciones por los retrasos y el caos que se generaron tras el accidente de Adamuz.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha indicado que "la actuación del administrador de infraestructuras no eximirá a la empresa ferroviaria del pago de una indemnización por retrasos".

Una decisión tomada tras el anuncio de Renfe del 30 de enero de 2026 de dejar de indemnizar los retrasos causados por limitaciones de velocidad impuestas por Adif tras el accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero.

Vulneración de los derechos de los viajeros

Recogiendo las palabras de la compañía ferroviaria, los eurodiputados del PP Borja Giménez Larraz, Dolors Montserrat, Elena Nevado del Campo y Juan Ignacio Zoido, han explicado ante la Comisión Europea que dicha decisión "no daba derecho a compensar los casos ocurridos desde el día 31 de enero".

"Esta decisión deja a los pasajeros ferroviarios en una situación de desprotección, al hacerles asumir las consecuencias de deficiencias en la gestión y mantenimiento de la red, con el consiguiente riesgo de vulneración de la normativa europea sobre derechos de los viajeros", añadían.

Obligadas a indemnizar

Unas declaraciones que la comisiva recoge y por las que posteriormente traslada que las empresas sí estaban obligadas a indemnizar a los viajeros sosteniéndose en el Reglamento (UE) 2021/782. Concretamente en el artículo 19, donde se detallan las circunstancias excepcionales que permiten a los operadores quedar exentos de pagar por retrasos. Entre esos supuestos figuran fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, emergencias sanitarias, robos de cable o atentados terroristas, pero no las restricciones o decisiones adoptadas por el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Tzitzikostas, en respuesta, insiste en que las compañías únicamente podrían esquivar esas compensaciones si el retraso previsto ya hubiese sido incorporado al horario en el momento de vender el billete. De lo contrario, Bruselas entiende que los pasajeros mantienen intacto su derecho a ser compensados.

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