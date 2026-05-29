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RALLY TAKLIMAKAN

Muere el piloto Zhang Xiujun después de sufrir un accidente en la octava etapa del Rally Taklimakan

El accidente involucró al coche del equipo chino 'Yunlian Racing Team' y el piloto falleció a causa de las heridas graves. Pese a los esfuerzos de rescate y el traslado hospitalario, no han podido hacer nada.

Equipos inscritos en el Rally de Taklimakan

Equipos inscritos en el Rally de TaklimakanRally Taklimakan

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un piloto, Zhang Xiujun, falleció después de haber sufrido un accidente durante la octava etapa del Rally Taklimakan, que tiene lugar en la región en el noroeste de China de Xinjiang, según informaron este viernes medios estatales.

El accidente involucró al coche número 179 del equipo chino 'Yunlian Racing Team' el pasado 26 de mayo y, según un comunicado del comité organizador, las fuerzas de rescate terrestres y aéreas fueron activadas inmediatamente después de que el centro de mando recibiera la alerta.

Se investigan las causas del accidente

Pese a los esfuerzos de rescate en el lugar y al tratamiento hospitalario, el piloto Zhang Xiujun falleció a causa de las heridas. Los organizadores de la carrera expresaron su profundo pesar, trasladaron sus condolencias a la familia y señalaron que están cooperando con las partes implicadas mientras se investigan las causas del accidente.

El Rally Taklimakan de China, iniciado en 2005, es una de las principales competiciones asiáticas de este tipo y se celebra en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste del país. Esta edición recorre durante 19 días, del 16 de mayo al 3 de junio, más de 8.000 kilómetros por terrenos, en su mayoría, desérticos.

El rally más grande de Asia

El Rally Internacional Taklimakan de China 2026 es la competencia de rally raid más grande e importante de Asia. Prepara su notable recorrido de 19 días de acción del 16 de mayo al 3 de junio de con más de 8.000 kilómetros por recorrer. En comparación con otras carreras, lleva más tiempo y un recorrido similar al mismísimo Rally Dakar.

Este año son 15 Etapas de competición y los corredores tendrán 7 campamentos para instalarse durante las casi tres semanas de actividad. Se recorren lugares como Turpan, Bayingolin, Hotan, Kashgar, Kizilsu y otras zonas de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

Una de las grandes novedades que tendrá el Taklimakan en 2026 es el regreso oficial de Great Wall Motors (GWM) con hambre de gloria. La escudería encara un ambicioso proyecto que incluirá a nombres destacados del mundo del cross country para uno de sus modelos insignia.

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