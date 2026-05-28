Feijóo asegura que hará "todo lo posible" por cambiar el Gobierno: "Cuando digo todo, es todo"

Los casos judiciales abiertos hunden al PSOE. Mientras algunos socios como el PNV vuelven a insistir en la convocatoria de las elecciones generales, desde el PP piden a los socios que hagan algo que vaya más allá de "abstenerse del problema".

Así lo ha comunicado el presidente popular Alberto Núñez Feijóo que, además, ha destacado que hará "todo lo posible" para cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal y como ha asegurado Feijóo en un acto en Leganés, "haré todo lo posible para cambiar al Gobierno y cuando digo todo, es todo".

Ha insistido en que España necesita "una reacción democrática y política" y los españoles tienen que tener "la certeza" de que el líder del PP hará "todo lo posible" para darle al país "un nuevo rumbo, un nuevo espacio y el cambio que está esperando".

Núñez Feijóo ha puntualizado que, ante la situación actual, hay dos opciones: una convocatoria electoral inmediata o que los partidos que sostienen al Gobierno dejen de hacerlo.

Según el líder del PP, "el momento exige algo más que abstenerse del problema" y subraya que "hay que trabajar para resolverlo". Asimismo, ha mandado un mensaje a los socios de Pedro Sánchez asegurando que tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.

En el acto, Feijóo también ha hablado sobre el requerimiento de información efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y ha dicho que demuestra que el Gobierno está "atrapado por una dinámica corrupta y enfermiza" que "parece no tener fin".

Para Feijóo, esto no es "la aparición ocasional de manzanas podridas", sino que la multiplicación de los casos y las conexiones demuestran que "lo que está podrido es el núcleo del poder".

Ha afirmado que "la redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él, sino a la totalidad del sanchismo que desgobierna nuestro país".

Rufián dice que "lo que le libra a este Gobierno de caer es que la alternativa es peor"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "lo que le libra a este Gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor", refiriéndose al PP y a Vox.

Al ser preguntado por la presencia de la UCO en Ferraz, señaló que "aquí todo el mundo sabe lo que son Feijóo y Abascal", aunque también criticó a los socialistas con el "y tú más".

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