Oficial: el Barcelona ficha a Anthony Gordon para las próximas cinco temporadas

El jugador internacional inglés Anthony Gordon es el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026-27, ha firmado su contrato por cinco años hasta 2030 como blaugrana en las oficinas de la entidad y atenderá a los medios de comunicación hoy viernes. Gordon, que llega procedente del Newcastle United de la Premier League inglesa, tiene 25 años y puede ocupar las posiciones de delantero y de extremo izquierdo.

Tras llegar a Barcelona el jueves y pasar la revisión médica, ha firmado el contrato en el despacho del presidente interino, Rafael Yuste, y el posterior anuncio oficial de su fichaje por parte del club.

Anthony Gordon, hambre de gol

Nacido en Liverpool el 24 de febrero del 2001 y formado en la cantera del Everton, el futbolista inglés explotó definitivamente en el Newcastle, club al que llegó en enero del 2023 a cambio de unos 45 millones de euros y con el que renovó hasta el 2030 el pasado mes de octubre.

Internacional absoluto con Inglaterra y uno de los integrantes de la selección inglesa en el Mundial del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Gordon puede actuar como delantero centro, aunque su posición más natural es partiendo desde el extremo izquierdo.

El atacante inglés encaja en el perfil de futbolista ofensivo moderno y versátil que busca Flick. Rápido, agresivo al espacio y con facilidad para atacar la profundidad, Gordon destaca más por su potencia y aceleración que por el regate puro o el uno contra uno estático.

Parecido a Rashford

Su perfil recuerda más al de su compatriota Marcus Rashford que al de un delantero centro clásico. No es un 9 puro ni un rematador de área fijo, aunque puede ocupar esa posición en determinados contextos. Su principal virtud está en aparecer desde segunda línea, atacar espacios y finalizar jugadas con rapidez y agresividad.

Llega al Barça después de firmar una temporada notable en cuanto a cifras. Entre todas las competiciones disputó 46 partidos, con 17 goles y 5 asistencias. Especialmente destacado fue su rendimiento en la Liga de Campeones, donde marcó 10 goles en 12 encuentros.

Ya conoce al Barcelona

Precisamente, Gordon se enfrentó esta temporada al Barça en la Champions League con el Newcastle. Jugó en la derrota inglesa por 1-2 en la fase de grupos y anotó el gol de las Urracas, y hace dos campañas participó en el empate 1-1 de la ida de octavos de final y también estuvo presente en la contundente victoria blaugrana por 7-2 en la vuelta.

La llegada de Gordon busca aportar dinamismo, velocidad y gol a un ataque que ahora dependerá más de la movilidad y la versatilidad de sus piezas ofensivas, quizás a la espera de que el Barça fiche a un delantero centro puro.

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