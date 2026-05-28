Jim Courier, crítico con el parón concedido a Sinner en el tercer set: "No es una lesión, hay que aplicar las reglas de manera justa"

Jannik Sinner colapsó este jueves en la segunda ronda de Roland Garros por culpa del intenso calor que reina estos días en París. El número 1 del mundo dominaba con claridad su duelo ante Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-2 y 5-1) cuándo su físico dijo basta. Desde ese momento, el italiano no ganó casi un punto y vio como su rival se colocaba 5-4, con 0-40 a favor, justo ahí el italiano pidió a la jueza de silla un tiempo médico.

Aurelie Tourte conversó con el italiano y, acto seguido, se sentó en su silla y salió el médico del torneo, antes de concederle un parón médico de diez minutos al número 1 del mundo. Jim Courier, exnúmero 1 del mundo, se encontraba comentando el partido para TNT Sports y HBO Max y señaló que ese tiempo médico era algo ilegal al no tratarse de una lesión del jugador tranaslpino.

"El juez de silla no ha activado el reloj de servicio, lo cual está mal. Eso debería estar contando. Ella (la juez de silla) le va a dar el beneficio de la duda y pensar que esto podría ser una lesión. Esto no es una lesión, indudablemente", indicaba Courier en plena retransmisión.

"Esto es increíblemente afortunado para él. Esto es injusto para Cerundolo. El reloj debería estar corriendo, debería estar siendo penalizado por esto. Esto no es una lesión, está reaccionando a diferentes áreas de su cuerpo. Claramente tiene calambres", reclamaba el extenista estadounidense.

La extenista Mary Joe Fernandez apuntaba a que Aurelie Tourte estaba favoreciendo a Sinner, a lo que Courier añadía: "Eso no es justo. Eso no está bien".

"Amamos a los mejores jugadores, ellos impulsan el deporte, pero hay que aplicar las reglas de manera justa. Están haciendo excepciones a las reglas para los mejores jugadores", denunciaba el campeón de cuatro grand slam.

"No puedes decirme que tienes que sacarlo de la cancha para tratar de ver cómo están sus signos vitales. Esto es un completo disparate", concluía Jim Courier.

Henman: "La jueza no debería bajarse de su silla. No es su responsabilidad"

El asombro de Courier también fue compartido por Tim Henman, quien apuntaba a que Sinner iba a recibir una advertencia por parar el juego.

"Está retrasando el juego, y por lo tanto, vas a recibir una advertencia, y si ya has recibido una advertencia por eso, puede ser la pérdida del primer saque, o va a ser un punto de penalización", señalaba Henman en TNT Sports

"La jueza no debería bajarse de su silla. No es su responsabilidad, es la responsabilidad del jugador. No veo por qué debería beneficiarse de ir a una habitación con aire acondicionado", opinaba el exnúmero 4 de la ATP y ganador de 11 títulos individuales.