La OMS lucha contrarreloj para frenar el brote mortal de ébola en la República Democrática del Congo

El brote mortal de ébola en el Congo podría detenerse, según afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien llegó al país este jueves por la noche para evaluar la situación.

Tedros tiene previsto viajar hoy a Ituri, provincia situada en el noreste del Congo y actual foco de la epidemia. El director de la OMS aseguró que el brote podría detenerse y afirmó que las prohibiciones de viaje para combatir la epidemia "no ayudan mucho". Además, prometió hacer "todo lo que esté a su alcance para ayudar a superar este brote".

Tedros ha criticado las restricciones de viaje impuestas por varios países a raíz del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). Según explicó, estas medidas pueden desincentivar que los países afectados informen de manera transparente sobre la evolución de los contagios por temor a sufrir consecuencias económicas o diplomáticas.

Advierte de que las prohibiciones de viaje y los cierres de fronteras pueden tener efectos negativos sobre la salud pública, algo que, aseguró, ha quedado demostrado en diferentes investigaciones. Por ello, defendió la necesidad de apostar por otras herramientas de control sanitario para gestionar los movimientos transfronterizos y contener la propagación del virus.

Hasta el momento, países como Uganda, Ruanda, Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas, Jordania y Bahréin han adoptado medidas para restringir la entrada de viajeros procedentes de la RDC, Uganda o Sudán del Sur, llegando en algunos casos a cerrar sus fronteras.

Pese a estos obstáculos, Tedros expresó su confianza en las comunidades locales y apeló a la colaboración ciudadana para frenar la expansión del virus. "No están solas. Estamos aquí para apoyarlas y entendemos su sufrimiento", afirmó.

Propagación mayor de la esperada

La propagación del virus parece ser mayor de lo que la OMS estimaba inicialmente, ya que se cree que el ébola llevaba circulando sin ser detectado durante algún tiempo. Este es el decimoséptimo brote de ébola registrado en el Congo, un país africano con más de 100 millones de habitantes. Las disputas armadas en la región están complicando la asistencia médica. Así lo señaló Tedros, quien además hizo un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto para que declaren un alto el fuego.

El brote ya ha traspasado fronteras y se ha extendido a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluido un fallecimiento asociado a un caso importado desde territorio congoleño.

La cepa responsable de esta epidemia es la variante Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad se sitúa entre el 30% y el 50%. Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico contra esta variante. La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de expansión es alto en África subsahariana, aunque mantiene que el riesgo global continúa siendo bajo.

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