Junts eleva el tono contra el Gobierno y reclama elecciones: "No estamos aquí para aguantar a nadie"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha endurecido este viernes su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha reiterado la ruptura de su formación con el Ejecutivo, y ha reclamado la convocatoria de elecciones generales.

"Nosotros no esperamos nada, solo que el presidente Sánchez convoque elecciones. Ya se lo dijimos hace un mes y medio en la sesión de control, y ahora parece que hay más partidos que se suman", ha apuntado la portavoz de Junts.

"Nosotros no estamos aquí para aguantar a nadie"

Nogueras ha asegurado que Junts ya no sostiene políticamente al Gobierno tras el acuerdo de investidura, y ha acusado al PSOE de no haber cumplido con los compromisos pactados. Según ha defendido, su partido "no está para sostener a nadie ni para aguantar a nadie", y ha subrayado que la relación con los socialistas está rota desde hace meses.

La dirigente independentista ha insistido en que la prioridad de su formación es que los ciudadanos puedan decidir en las urnas el futuro político del país. En este sentido, ha afirmado que la situación actual solo puede resolverse mediante elecciones, una opción que, según ha dicho, "cada vez más partidos" empiezan a considerar.

Durante la entrevista, Nogueras también ha criticado el debate político en el Congreso, lamentando que la agenda pública esté centrada en polémicas que, a su juicio, desvían la atención de problemas como la vivienda o los alquileres. Ha descrito este clima político como una "porquería", que impide abordar cuestiones sociales relevantes.

En relación con una posible moción de censura, ha recordado que Junts no cuenta con los apoyos suficientes para impulsarla, ya que dispone únicamente de siete diputados, por lo que ha descartado que su formación lidere ese tipo de iniciativa.

Sobre Cataluña, Nogueras ha dirigido críticas al líder del PSC, Salvador Illa, al que ha reclamado explicaciones por lo que considera indicios de irregularidades en la campaña electoral. Ha defendido además que Cataluña mejoraría si redujera su dependencia del Estado, y ha insistido en que las decisiones políticas deben recaer en la ciudadanía catalana.

"Haciendo guerra sucia contra Junts"

"Han aparecido indicios de que ganó las elecciones y lo hizo haciendo guerra sucia contra Junts, yo quiero saber qué pasó y que dé explicaciones, porque la situación es gravísima", ha sentenciado la portavoz de Junts.