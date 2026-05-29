La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo pese a los precios energéticos por la guerra en Irán

La inflación en España se mantuvo estable en mayo en el 3,2% interanual, el mismo nivel registrado en abril, según el avance del IPC publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

El 12 de junio se conocerá el IPC definitivo, y si continúa con el mismo dato, serían dos meses de estabilización, de una inflación marcada por el alza del transporte y de las actividades recreativas, deporte y cultura, cuyos precios descendieron menos que en mayo de 2025.

El mantenimiento de la inflación se produce gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto del aumento de los precios energéticos. Estas políticas buscan proteger el poder adquisitivo de los hogares y amortiguar los efectos del contexto internacional.

En cuanto a los alimentos, los precios se mantienen estables en comparación con el año pasado. Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos fresco, se sitúa en el 2,9%, ligeramente por encima del mes anterior.

Uno de los factores clave ha sido el control del precio de la electricidad, apoyado en el impulso de las energías renovables. De hecho, en el mes de abril el precio de la luz llegó a registrar una caída en el cálculo interanual, lo que contribuyó a frenar la subida general de precios.

Medidas vigentes hasta finales de junio

A partir del 1 de junio, comenzará la retirada progresiva de algunas medidas fiscales sobre la energía, como la reducción del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad, tras la bajada de la factura eléctrica en abril.

Sin embargo, otras medidas, como las relacionadas con la producción eléctrica, seguirán vigentes al igual que las ayudas fiscales sobre los carburantes, incluyendo tipos reducidos y devoluciones para profesionales, así como el IVA reducido en combustibles hasta el 30 de junio.

Por otro lado continúan las ayudas a sectores afectados como ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

El Gobierno ha señalado que seguirá vigilando la evolución de los precios junto a los agentes sociales y los sectores más afectados para adaptar sus medidas si fuera necesario.

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