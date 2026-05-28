Page avisa al PSOE de los peligros de "la estrategia del búnker": "Ha sido nefasta para todos aquellos que lo han intentado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho sobre las palabras del presidente del Gobierno a su petición de adelantar elecciones que "el país está para cualquier cosa menos para bromas".

Además, ha señalado que si Sánchez piensa que lo mejor para España es una mayoría del PSOE, y teniendo en cuenta las "extraordinarias" encuestas del CIS, lo "mejor" sería convocarlas".

"Lo acumulado por la Guardia Civil es tan ingente que es una especie de bomba de racimo"

En una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', García-Page ha señalado que "lo que hay ahora acumulado por la Guardia Civil y la Policía es tan ingente que es una especie de bomba de racimo". Asimismo, ha agregado que "la estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado en la historia, ha sido nefasta".

Sobre la respuesta del Pedro Sánchez a su petición de adelantar los comicios ha detallado que "el país está para cualquier cosa menos para bromas" y ha añadido que "si el presidente del Gobierno piensa que lo mejor para España es una mayoría del PSOE y habida cuenta de las extraordinarias encuestas del CIS, yo creo que lo mejor para España sería convocarlas".

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en dicha comunidad ha manifestado que "hay una grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas" a las que él expresa.

"Si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivoca"

Durante la entrevista, también ha reflexionado "que si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivoca". Ha detallado que "hay muchísima gente muy trabajadora, mucha gente joven con ganas, mucha gente que sabe que van a llegar momentos difíciles", pero, afirma que "somos muchos los que nos estamos cuidando de que este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia, que comenzó en España con la democracia, con Felipe González y con Alfonso Guerra, se preserve".

También ha dicho que sería un "mal servicio" al partido "hacer que los ciudadanos se pronuncien por primera vez, y lo van a hacer en clave nacional porque la situación no admite otro debate, sea en el rostro de alcaldes, concejales, candidatos, de las autonomías y de todos aquellos que no participan de las decisiones de La Moncloa".

Al respecto, ha calificado como "notablemente injusto" que se "utilice" a "todos" los responsables públicos del PSOE como "muro de contención".