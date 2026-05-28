Francisco Cerúndolo desvela cómo se enteró de la victoria de su hermano ante Sinner en pleno partido: "Fue todo muy loco"

Roland Garros vivió este jueves un auténtico terremoto con la eliminación de Jannik Sinner, número 1 del mundo, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6), un partido que el italiano tenía controlado pero que cambió cuando al de San Cándido le falló su físico, colapsando de forma brutal cuando estaba 6-3, 6-2 y 5-1 arriba. En ese preciso momento, Francisco Cerúndolo, hermano de Juan Manuel, se encontraba disputando su partido de segunda ronda ante el francés Hugo Gaston, al que acabaría derrotando en cuatro sets (2-6, 6-4, 6-2 y 6-1) en dos horas y 46 minutos.

Francisco Cerúndolo, tres años mayor que su hermano Juan Manuel, explicó al periodista Alejandro Klappenbach cómo se enteró del triunfo de su hermano ante el número 1 del mundo.

"No, no. No sé nada", respondía Francisco Cerúndolo a Alejandro Klappenbach nada más preguntarle si sabía lo que había pasado en la Philippe Chatrier.

"No sabía, no tenía ni puta idea. Yo entré a cancha set abajo y no sé si 3-1 o 4-1 abajo... No sé, creo que iba set iguales, miro arriba y aún no estaba mi familia. Y digo: '¿Qué pasó?'", apuntaba Francisco Cerúndolo.

"Entonces, preguntó y me dicen como dos sets a uno abajo. Y dije: 'Ah, bueno. ¡Bien! Está luchando'", recuerda el tenista argentino de 27 años, natural de Buenos Aires.

"La gente me decía: '¡Tu hermano está ganando! ¡Tu hermano está ganando!'"

Francisco Cerúndolo señaló que fue entonces cuando le comenzaron a llegar comentarios de la grada cada vez que iba a por la toalla.

"Y de repente, estaba yo jugando en el cuarto set, iba a la toalla y la gente me decía: '¡Tu hermano está ganando! ¡Tu hermano está ganando!' Y yo decía: ¡Para, para! ¡Por favor! No me digan más' Yo aún sufriendo en mi partido. Y después, no sé, 3-1 o 4-1 en el cuarto, voy a la toalla y... '¡Tu hermano ganó! ¡Tu hermano ganó!'", explicaba Francisco Cerúndolo.

"Y yo decía: '¡La concha de...! Tengo que ganar yo porque no puede fallar ahora'. Fue todo muy loco", concluía el número 18 de la ATP.

Francisco Cerúndolo, principal raqueta argentina en Roland Garros, también quiso ensalzar "el mérito" de su hermano Juan Manuel después de tumbar al número 1 del mundo y un tenista que venia con una racha de 30 vicotiras seguidas y tras haber levantado los cinco primeros masters 1.000 de la temporada.

"Por suerte pudo darle la vuelta, no era fácil. Cuando ves a tu rival con calambres hay muchos jugadores que se quedan esperando, te pones más nervioso y juegas corto. Entonces también un poco de mérito tuvo por el hecho de seguir jugando y haciendo su tenis más allá de cómo se sentía Sinner", indicaba Fran Cerúndolo.

"Le dije que se animase, que más allá de que él es el número 1 del mundo, iba a tener una oportunidad y que no saliese a esperar, que saliese a jugar su partido e intentar ganar porque es una oportunidad única jugar ante el número 1 del mundo en una cancha de Roland Garros, aunque (Sinner) llegase casi invicto", desveló Francisco Cerúndolo.