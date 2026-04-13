El mensaje de Boris Becker a Carlos Alcaraz tras su derrota en Montecarlo ante Sinner

Carlos Alcaraz cedió su corona en Montecarlo este domingo ante Jannik Sinner (7-6 y 6-3), una derrota que también le cuesta el número 1 de la ATP y que puso fin a una racha de 17 triunfos sobre polvo de ladrillo del tenista murciano. Y es que la última derrota del ganador siete grand slam sobre esta superficie era la final del Conde de Godó ante Holger Rune, desde ahí conquistó Roma, Roland Garros y alcanzó la final de ayer en Montecarlo.

Por su parte, Jannik Sinner eleva a 17 su racha de triunfos consecutivos, lo que ha llevado al de San Cándido a conquistar del tirón Indian Wells, Miami y Montecarlo. El pupilo de Darren Cahill ha conquistado los últimos cuarto Masters 1.000, sumando ya ocho coronas en torneos de esta categoría e igualando con su máximo rival. Alcaraz tuvo palabras de reconocimiento y elogio hacia el italiano por el hito de haber conquistado el Sunshine Double (Indian Well y Miami) y Montecarlo en el mismo año.

"Es impresionante lo que estás logrando. Que yo sepa, solo un hombre (Djokovic) en la Era Abierta ha ganado el Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Miami) y Montecarlo. Tú eres el segundo en conseguirlo. Es algo increíble", indicó Alcaraz en la entrega de trofeos tras la final de Montecarlo.

"Felicidades por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Veo a toda tu familia aquí y a tu equipo y estoy muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicidades a ti, a tu familia y a tu equipo", añadió Alcaraz.

Esas deportivas palabras del tenista murciano fueron elogiadas por Boris Becker, leyenda del tenis y ganador de seis títulos de grand slam.

"¡Siempre eres un verdadero caballero, ya sea ganando o perdiendo! El mundo del tenis es afortunado de tenerte jugando, ¡la próxima victoria llegará! ¡Hacia arriba y adelante, Carlitos!", indica Boris Becker.

Rumbo a Barcelona para reconquistar el número 1

Carlos Alcaraz, sin tiempo de descanso, ya se encuentra en Barcelona para disputar el trofeo Conde de Godó. El ganador en dos ocasiones en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899 debutará este martes ante el finlandés Otto Virtanen.

El pupilo de Samu López, que recuperaría el número 1 si logra levantar el título en la Ciudad Condal, afronta dos meses de máxima exigencia con cuatro torneos por delante: Conde de Godó (13 al 19 de abril), Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), Internazionali BNL d'Italia (6 al 17 de mayo) y Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio).