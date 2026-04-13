Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El mensaje de Boris Becker a Carlos Alcaraz tras su derrota en Montecarlo ante Sinner

El extenista alemán y ganador de seis grand slam elogió la deportividad del murciano después de ceder ante Sinner en la final de Montecarlo.

Carlos Alcaraz, en acci&oacute;n en Montecarlo ante Sebasti&aacute;n B&aacute;ez

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián BáezEFE | Reuters

Publicidad

Carlos Alcaraz cedió su corona en Montecarlo este domingo ante Jannik Sinner (7-6 y 6-3), una derrota que también le cuesta el número 1 de la ATP y que puso fin a una racha de 17 triunfos sobre polvo de ladrillo del tenista murciano. Y es que la última derrota del ganador siete grand slam sobre esta superficie era la final del Conde de Godó ante Holger Rune, desde ahí conquistó Roma, Roland Garros y alcanzó la final de ayer en Montecarlo.

Por su parte, Jannik Sinner eleva a 17 su racha de triunfos consecutivos, lo que ha llevado al de San Cándido a conquistar del tirón Indian Wells, Miami y Montecarlo. El pupilo de Darren Cahill ha conquistado los últimos cuarto Masters 1.000, sumando ya ocho coronas en torneos de esta categoría e igualando con su máximo rival. Alcaraz tuvo palabras de reconocimiento y elogio hacia el italiano por el hito de haber conquistado el Sunshine Double (Indian Well y Miami) y Montecarlo en el mismo año.

"Es impresionante lo que estás logrando. Que yo sepa, solo un hombre (Djokovic) en la Era Abierta ha ganado el Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Miami) y Montecarlo. Tú eres el segundo en conseguirlo. Es algo increíble", indicó Alcaraz en la entrega de trofeos tras la final de Montecarlo.

"Felicidades por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Veo a toda tu familia aquí y a tu equipo y estoy muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicidades a ti, a tu familia y a tu equipo", añadió Alcaraz.

Esas deportivas palabras del tenista murciano fueron elogiadas por Boris Becker, leyenda del tenis y ganador de seis títulos de grand slam.

"¡Siempre eres un verdadero caballero, ya sea ganando o perdiendo! El mundo del tenis es afortunado de tenerte jugando, ¡la próxima victoria llegará! ¡Hacia arriba y adelante, Carlitos!", indica Boris Becker.

Rumbo a Barcelona para reconquistar el número 1

Carlos Alcaraz, sin tiempo de descanso, ya se encuentra en Barcelona para disputar el trofeo Conde de Godó. El ganador en dos ocasiones en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899 debutará este martes ante el finlandés Otto Virtanen.

El pupilo de Samu López, que recuperaría el número 1 si logra levantar el título en la Ciudad Condal, afronta dos meses de máxima exigencia con cuatro torneos por delante: Conde de Godó (13 al 19 de abril), Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), Internazionali BNL d'Italia (6 al 17 de mayo) y Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz destroza a Bublik rumbo a las semifinales de Montecarlo

Alcaraz en el duelo contra Bublik en Montecarlo

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez

El mensaje de Boris Becker a Carlos Alcaraz tras su derrota en Montecarlo ante Sinner

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo

Horario y dónde ver debut de Carlos Alcaraz en el trofeo Conde de Godó

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final de Montecarlo

Jannik Sinner recupera el número 1 de la ATP tras destronar a Alcaraz en Montecarlo

Parapente
Parapente

Mueren dos parapentistas tras precipitarse al suelo en Alarilla, Guadalajara

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de Montecarlo
Masters de Montecarlo

Alcaraz se rinde a Sinner tras igualar un récord de Djokovic: "Es increíble..."

Imagen del helicóptero de Bombers
MONTAÑA

Tragedia en Montserrat: un escalador muere y otra montañera resulta herida

La caída de piedras sorprendió a dos montañeros mientras ascendían en una zona próxima a Can Jorba, movilizando un amplio operativo de rescate aéreo

Sinner y Alcaraz, tras la final del Masters de Montecarlo (7-6 y 6-3)
Masters de Montecarlo

Sinner da un paso al frente en Montecarlo y arrebata el número 1 del mundo a Alcaraz (7-6 y 6-3)

El transalpino empieza golpeando en la gira de tierra y se hace con el 1 ganando en el Principado su primer Masters sobre tierra batida, el octavo de su carrera, el cuarto consecutivo y el tercero en 2026 igualando un increíble récord de Djokovic.

Lamine Yamal bailando tras marcarle al Espanyol

Lamine Yamal, tras la goleada al Espanyol: "Toca tragar, como siempre..."

Exito del 'WOW FC' en Valencia: más de 14.000 entradas vendidas

Exito del 'WOW FC' en Valencia: más de 14.000 entradas vendidas

Lamine celebra un gol de Ferran Torres ante el Espanyol

El Barça se desquita con el Espanyol y encarrila la Liga antes del Metropolitano (4-1)

Publicidad