Jannik Sinner, a mitad de camino de un récord único sobre tierra batida de Rafa Nadal

Jannik Sinner se ha convertido en una máquina de ganar partidos y levantar títulos. El de San Cándido atropelló este domingo a Alexander Zverev (6-1 y 6-2) para levantar su primer Mutua Madrid Open y convertirse en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva (Paris 2025, Indian Wells 2026, Miami 2026, Montecarlo 2026 y Madrid 2026). El de San Cándido ya tiene ocho de los nueve ATP1000 del calendario, solo le falta Roma (del 6 al 17 de mayo). El pupilo de Darren Cahill rehuyó de las comparaciones con el 'Big Three' tras coronarse en Madrid.

"Significa mucho ganar cinco Masters 1.000. Al mismo tiempo, como siempre he dicho, no puedo compararme con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Lo que hicieron es algo increíble. No juego por estos récords, ni por récords en general. Juego para mí mismo. Juego para mi equipo, porque ellos saben lo que hay detrás", explicó el italiano.

Pero el transalpino va camino de igualar la temporada de Rafa Nadal sobre polvo de ladrillo en 2010. En ese año, el de Manacor alzó los títulos en Montecarlo, Roma, Madrid y Roland Garros. En total, jugó 22 partidos y sumó 22 triunfos (51 sets ganados y dos perdidos). Una auténtica salvajada y hasta la fecha un hito que nadie más ha logrado: ganar los tres Masters 1.000 sobre tierra batida y Roland Garros.

Ahora, tras más de tres lustros un tenista está a mitad de camino de igualar aquella gira sobre tierra batida del fenómeno de Manacor y ganador de 22 grand slam. Jannik Sinner ya ha levantado los títulos en el Montecarlo Country Club y en la Caja Mágica, y la historia le espera en el Foro Itálico y en Roland Garros, dos escenarios que nunca ha conquistado el tenista Italiano.

El actual número 1 del mundo está ante una oportunidad de oro, con la ausencia de Carlos Alcaraz, de ganar los dos grandes títulos que le faltan en su palmarés y, de paso, igualar una de las mejores temporadas de Rafa Nadal sobre tierra batida. Sinner solo acumula dos derrotas en este curso (semifinales del Open de Australia ante Djokovic y cuartos de final de Doha ante Mensik) y lleva 23 partidos ganados de forma consecutiva, desde su derrota ante el tenista checo. En torneos de Masters 1.000, el italiano suma 28 triunfos sin fallo, una secuencia que le ha llevado a conquistar el Rolex París Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y el Mutua Madrid Open.

Tras su paso por Madrid, Sinner lidera el ranking ATP con 14.350 puntos, 1.390 más que Carlos Alcaraz, quien perderá otros 1.000 puntos por no defender su corona en el Foro Itálico y 2.000 más por no poder estar en Roland Garros, donde también es el campeón vigente.