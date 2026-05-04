Qué se sabe de la lesión de Carlos Alcaraz: ¿cuánto estará de baja? ¿llegará a Wimbledon?

Mientras Jannik Sinner sigue arrasando en el circuito ATP tras ganar en Madrid su quinto Masters 1.000 consecutivo, el futuro a corto y medio plazo de Carlos Alcaraz es una incógnita. A día de hoy se sabe que la lesión de muñecale impidió terminar el Conde de Godó, se ha perdido el Mutua Madrid Open y tampoco estará en el Masters de Roma y, más importante, en Roland Garros.

No se sabe la lesión, la zona afectada... ni el tiempo de baja

El murciano quería jugar toda la gira de tierra y solo ha podido competir en Montecarlo -perdió la final ante Sinner- antes de que su muñeca dijera basta. Alcaraz se retiró del Conde de Godó el pasado 15 de abril tras sufrir unas molestias en su debut ante Virtanen. Han pasado casi 20 días y de momento no se sabe el tipo de lesión, la zona afectada y mucho menos el tiempo que estará lejos de las pistas.

Seguramente tanto él como su equipo manejen una información más cercana a la realidad, pero de ser así no han querido compartirla, y lo que está claro es que no es algo baladí ya que hace apenas 10 días comunicó de una tacada que no disputaría el Masters de Roma ni Roland Garros, torneos en los que defendía el título y 3.000 puntos en total.

Aparece con una férula en su muñeca derecha

A expensas de un comunicado en el que no detallaba nada de su lesión en la muñeca, la primera noticia visual que tuvimos llegó cinco días después de su retirada en el Godó, cuando apareció con una férula en la muñeca derecha. La siguió llevando cuando fue a ver a su hermano Jaime en el Mutua Madrid Open.

Sin información clara comienzan a aparecer las primeras hipótesis sobre el tipo de dolencia del tenista de El Palmar.

¿Tenosinovitis aguda... o una lesión más antigua?

"Si se trata de una tenosinovitis aguda, la convalecencia se estima entre cuatro y seis semanas, pero si la lesión es antigua y crónica, ya podemos hablar de un período de tres a seis meses, lo que significaría tener que dar por terminada la temporada en curso", cuenta José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica, en declaraciones a Mundo Deportivo.

Según La Verdad de Murcia, Carlitos podría tener una inflamación en el tendón de la muñeca derecha con una más que posible afectación en el cartílago. Si sufre una tenosinovitis -una inflamación de la vaina sinovial que recubre el tendón- podría estar cerca de un mes de lesión, pero si es crónica y antigua podría irse a seis meses en el peor de los casos. No obstante, esto tampoco confirma que la lesión sea más grave, es más, la forma de actuar del equipo del murciano puede explicarse en que no quieren correr ningún riesgo y que el único objetivo es recuperarse al 100% y sin excesiva prisa por volver.

Podría perderse hasta Wimbledon

Algunas voces expertas del tenis, como Alex Corretja, no tienen nada claro que se reincorpore en la gira de hierba: "Máxima paciencia. Ahora lo que hay que pensar es en el día a día, dejar que ese tendón se vaya recuperando lo mejor posible y tampoco ponerte una fecha concreta. Me parece a mí, que después de un mes y medio que quizás está fuera de competición, veremos cuándo puede volver a entrenar. Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque ahí a veces haces malos gestos, te meten saques abiertos y te puede fastidiar la muñeca", explicó el extenista catalán. A priori y para asegurarse de que el murciano se recupere completamente, la vuelta podría darse en el comienzo de la gira de pista dura en Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.