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Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

Se están llevando a cabo operaciones coordinadas de búsqueda y rescate para localizar a los oficiales estadounidenses.

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

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Lucía Hernández
Publicado:

Durante la noche de este sábado, 2 de mayo, dos militares estadounidenses fueron dados por desaparecidos mientras participaban en los ejercicios militares 'African Lion 2026'. Fueron vistos por última vez en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos.

Este domingo, el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM, con sede en Stuttgart en Alemania) informó que las fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion, iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, donde participaron medios terrestres, aéreos y marítimos. "Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias", comunicaron.

Mientras, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) dijeron en su cuenta de Facebook que los oficiales desaparecieron a las 21.00 hora local, en una zona de acantilados en Cap Draa. También comentaron que se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

'African Lion' 2026

La edición actual de los ejercicios militares African Lion, empezó el 20 de abril y tendrá lugar hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 40 países. Estos se convierten en el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos.

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