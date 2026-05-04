Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez continúa esta mañana su viaje a Armenia, después de un fallo en el avión que lo hará llegar tarde

Pese al retraso, el presidente podrá participar en el plenario junto al resto de líderes y en la mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia, y centrada en la manipulación informativa extranjera y las amenazas híbridas.

Pedro Sánchez

Una incidencia en Falcon obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Pedro Sánchez llegará con retraso a la cumbre de la Comunidad Política Europea después de que un fallo técnico en su avión le obligase a aterrizar y hacer noche en Ankara, Turquía. El presidente del Gobierno continúa hoy su viaje hacia Armenia para participar en dicha reunión.

Pedro Sánchez despegó de Madrid el domingo, la previsión es que esta noche la pasase en Ereván, capital de Armenia, un fallo técnico en el Airbus A310 en el que viajaba junto al resto de su delegación hizo que, siguiendo el protocolo de seguridad y a pesar de que desde Moncloa se restó importancia al fallo, el avión tuviera que aterrizar en Ankara.

Esta mañana el viaje se reanuda a bordo del mismo avión en el que ya se ha solucionado la avería. Cierto es que durante esta noche otro aparato de la Fuerza Aérea Española, en concreto un Falcon, se desplazó hasta la capital turca por si fuera necesario.

Sánchez llegará más tarde de lo previsto a la cumbre, pero, en principio, podrá participar en el plenario junto al resto de líderes y en la mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia, y centrada en la manipulación informativa extranjera y las amenazas híbridas.

Fuentes del Gobierno han avanzado que Pedro Sánchez va a defender un mayor control de esa manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital. A su término, el presidente del Gobierno regresará este mismo lunes a Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Shakira hace historia y reúne a dos millones en un concierto masivo en Copacabana

Shakira

Publicidad

Mundo

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez continúa esta mañana su viaje a Armenia, después de un fallo en el avión que lo hará llegar tarde

EEUU moviliza más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU moviliza más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz

Pruebas en laboratorio de la vacuna contra el coronavirus

Alerta por la muerte de tres personas por hantavirus, en un crucero con destino Canarias

Donald Trump
Guerra en Irán

Irán evalúa la respuesta de EEUU sobre el plan de paz mientras persiste la tensión en Ormuz

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos
Ejército estadounidense

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

Carretera cerrada en Bristol
Reino Unido

Mueren dos personas por una explosión en una vivienda: "La causa está siendo tratada como sospechosa"

Por el momento se descarta que sea un posible móvil terrorista y no se buscan sospechosos.

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos
Estados Unidos

Un joven mata a tiros a dos trabajadores de un banco y le pillan por las pistas que deja en Facebook

Las autoridades han localizado al joven tras analizar sus redes sociales.

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español y su compañero brasileño

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención de los activistas de la Flotilla

Las impactantes imágenes del momento en que la Policía abate a un hombre con machete en el metro de Nueva York

Las impactantes imágenes del momento en que la Policía abate a un hombre con machete en el metro de Nueva York

La 'influencer' Kiersten Dyke

Muere la influencer Kiersten Dyke por un cáncer de piel a los 25 años

Publicidad