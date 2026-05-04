Pedro Sánchez continúa esta mañana su viaje a Armenia, después de un fallo en el avión que lo hará llegar tarde

Pedro Sánchez llegará con retraso a la cumbre de la Comunidad Política Europea después de que un fallo técnico en su avión le obligase a aterrizar y hacer noche en Ankara, Turquía. El presidente del Gobierno continúa hoy su viaje hacia Armenia para participar en dicha reunión.

Pedro Sánchez despegó de Madrid el domingo, la previsión es que esta noche la pasase en Ereván, capital de Armenia, un fallo técnico en el Airbus A310 en el que viajaba junto al resto de su delegación hizo que, siguiendo el protocolo de seguridad y a pesar de que desde Moncloa se restó importancia al fallo, el avión tuviera que aterrizar en Ankara.

Esta mañana el viaje se reanuda a bordo del mismo avión en el que ya se ha solucionado la avería. Cierto es que durante esta noche otro aparato de la Fuerza Aérea Española, en concreto un Falcon, se desplazó hasta la capital turca por si fuera necesario.

Sánchez llegará más tarde de lo previsto a la cumbre, pero, en principio, podrá participar en el plenario junto al resto de líderes y en la mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia, y centrada en la manipulación informativa extranjera y las amenazas híbridas.

Fuentes del Gobierno han avanzado que Pedro Sánchez va a defender un mayor control de esa manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital. A su término, el presidente del Gobierno regresará este mismo lunes a Madrid.

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