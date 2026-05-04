Álvaro García acata la sentencia, pero no entiende la condena: "Yo creo que hemos perdido todos"

Álvaro García Ortiz acata la sentencia pero no la entiende. " Entenderá que estoy en desacuerdo con ella. Estoy en desacuerdo de como se razona", manifiesta en su primera entrevista desde que fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Ha sido en 'Lo de Évole', y ante las cámaras de Atresmedia confiesa "que no es libre" para decir lo que piensa. " Como en muchas cuestiones no puedo decir lo que opino libremente, por que no sería leal con la institución a la que me debo".

Recuerda los dos momentos más duros del proceso. Verse en el banquillo. "Es inimaginable para un fiscal estar sentado en un banquillo, es una cuestión muy dura". Y el registro de la Guardia civil en su despacho. "Fue una cosa delirante, ¿Qué falta hacía entrar en el despacho del Fiscal General?".

Se le condenó por filtrar un correo relacionado con el novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero él rechaza este hecho: "Creo que hay más filtraciones, creo que hay más de una fuente y pueden venir de varios sitios a la vez". Para su sentencia fue clave el borrado de los mensajes de su móvil. "En el teléfono de un Fiscal General hay mucha más información de la que nadie se pueda imaginar, y los borro y bien borrados están".

Asume la responsabilidad de la nota de prensa emitida por la fiscalía para explicar lo que estaba pasando fue él. "Asumo la total redacción y el total contenido de la nota de prensa". Tras su inhabilitación de dos años, afirma estar en un período de reflexión, de duelo. No sabe cual será su futuro, Pero no lo ve relacionado con la política.

El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La sentencia, que incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador se deriva de la filtración de correos confidenciales.

Detalles de la condena

Se consideró probado que García Ortiz filtró, o consintió la filtración, de datos reservados sobre el supuesto fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña

La condena, que es firme pero puede recurrirse en el ámbito Constitucional, provoca la salida de García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado

La decisión no fue unánime, contando con votos particulares de magistradas que pedían la absolución

Esta es la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado es sentado en el banquillo y condenado

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