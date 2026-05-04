Benzema y la plantilla del Real Madrid se rinden a Vinicius: "El Nº1"

La victoria del Real Madrid ante el Espanyol (0-2) gracias al doblete de golazos de Vinicius ha evidenciado el apoyo que recibe el brasileño de gran parte de la plantilla blanca, e incluso de su excompañero, socio y amigo, el francés Karim Benzema.

Vinicius da la cara con un doblete ante el Espanyol

El doblete de Vini permitió evitar el alirón del Barça -ganó 1-2 en el Sadar- y mantener las mínimas opciones que tiene el Madrid de ganar el título: necesita ganar los cuatro partidos (Clásico incluido) y el Barça perderlo todo. No obstante y tal y como se ha visto en la publicación del carioca, la plantilla merengue ha mostrado su admiración y cariño hacia el futbolista, lo que puede contrastar con la imagen de Mbappé de vacaciones en Italia junto a Ester Expósito mientras que su equipo se jugaba seguir vivo en la Liga.

La plantilla blanca se rinde a Vinicius

"A muerte con este club. Hay que seguir! Volveremos a lo mas alto", escribió Vinicius en una publicación en la que comentó Fran García ("Viniiii 🔥"), Rodrygo Goes, Jude Bellingham ("brother"), Thiago Pitarch, excompañeros como Endrick, Marcelo y Joselu Mato, el jugador de pádel Juan Lebrón... e incluso Karim Benzema, quien fuera su gran socio en la Decimocuarta Champions del equipo madridista.

Las vacaciones de Mbappé enfurecen a la afición madridista

Unos comentarios visibles en la publicación y que llegan en un momento en el que el Madrid se jugaba seguir vivo en la Liga, coincidiendo además con la escapada de Mbappé con su pareja, algo que no ha sentado nada bien a la afición madridista, y parece que tampoco en la plantilla merengue. Es verdad que el delantero galo está lesionado -sufrió una sobrecarga ante el Betis- y que posiblemente llegue al Clásico, algo que no quita que la parroquia blanca entienda que el jugador debe permanecer en Valdebebas recuperando y apoyando a sus compañeros en un mal momento para el club.

Es más, compañeros como Rüdiger, Fran García y Bellingham subieron fotografías a sus redes sociales abrazando a Vinicius tras terminar el encuentro en Cornellá.

Arbeloa: "El Madrid no se creó con jugadores que visten de esmoquin"

Incluso Arbeloa contestó a una pregunta relacionada con el compromiso del francés, en comparación con el de Vinicius, que es el segundo máximo goleador de las ligas europeas en 2026 solo por detrás de Harry Kane: "Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden que no solo el compromiso es importante, son los valores del Real Madrid. No hemos creado el Real Madrid con jugadores que visten de esmoquin, sino con jugadores que salen con barro".

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