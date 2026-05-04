Fechas y cuadros del Masters 1.000 de Roma: camino y rivales de Rafa Jódar

El tenis no descansa y apenas un día después de que Sinner se coronara por primera vez en Madrid, el Foro Itálico de Roma ya se ha puesto en marcha para acoger la fase previa y, en un par de días, el cuadro principal del último Masters sobre tierra batida. En él no estará Alcaraz por lesión -tampoco jugará en Roland Garros- pero sí volverá el número 1 del mundo Jannik Sinner, Novak Djokovic (no juega desde el 12 de marzo en Indian Wells) y la que ha sido una de las grandes irrupciones de este 2026, el madrileño Rafa Jódar, que debuta en la ciudad eterna como cabeza de serie por primera vez en su carrera.

A Sinner solo le queda Roma para completar todos los Masters

Alcaraz perderá los 1.000 puntos de campeón del año pasado y Jannik, que enlaza cinco Masters de forma consecutiva (París Bercy 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026) y que este domingo se convirtió en el primer tenista en ganar los cuatro primeros del calendario, puede incluso sumar puntos si consigue levantar el título (perdió la final del año pasado) y, además, completar el calendario de todos los Masters 1.000 con apenas 24 años, algo que solo ha hecho Novak Djokovic en toda la historia, y lo completó con 31 años.

El primer cabeza de serie del torneo tiene un cuadro complicado sabiendo que puede cruzarse con Mensik o Berrettini en tercera ronda o el francés Fils en cuarta. Eso sí, solo se podría enfrentar a Djokovic o Zverev en una hipotética final, y también evita a Jódar.

Este es el cuadro completo masculino en el Masters de Roma.

El camino de Rafa Jódar en el Masters de Roma

Por otra parte, el joven tenista de Leganés, que precisamente cayó ante Jannik en los cuartos de Madrid (3-6 y 6-7), no tiene mal cuadro hasta tercera ronda, donde podría esperar De Miñaur -le ganó fácil en la capital española- en cuartos podría medirse a Zverev y en semis a Djokovic. Jódar jugará por primera vez un torneo como cabeza de serie.

Djokovic puede enfrentarse a Jódar en semifinales

A su vez, Novak Djokovic, seis veces campeón del Masters de Roma y que no juega desde el 12 de marzo en Indian Wells, buscará buenas sensaciones de cara a Roland Garros. Su primer rival realmente serio podría ser Musetti en cuartos y Zverev/Jódar/De Miñaur en semifinales. No se cruzaría con Sinner hasta un hipotético partido por el título.

Fechas del Masters 1.000 de Roma

El quinto Masters de la temporada comenzará el 7 de mayo con el primer día de cuadro principal y finalizará el domingo 17 de mayo con la final. Recuerda que puedes seguir la última hora del torneo en la web de Antena 3 Deportes.

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