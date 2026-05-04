Un buque de la armada se convierte en una pista de atletismo: "Las condiciones lo hacen duro, pero..."

El reto Pichón 2026 es una acción solidaria única, un maratón sobre la cubierta de un portaaviones de la Armada Española, el Juan Carlos I, donde cada paso cuenta para cambiar vidas. El objetivo, recaudar fondos para el Proyecto Oportunidad que acompaña a jóvenes sin padres que tienen que comenzar desde cero al cumplir los 18 años. El impulsor de esta iniciativa, Juan Luis Muñoz, destaca "la importancia de ayudar a que muchos chicos se sientan mejor".

"A la Armada le pedí que estuviera navegando ya, lo que pasa es que me dijeron: 'Eso es muy difícil porque mover el portaaviones para una cosa como esta es muy complicado'", explica Juan Luis Muñoz, impulsor del reto Pichón, a Antena 3 Deportes.

"El viento lo convirtió en un reto extremo"

El Juan Carlos I acogió una prueba consistente en completar por relevos la distancia del maratón, 42,195 kilómetros. El viento en la costa y lo reducido del espacio hicieron que la carrera pasara a ser mucho más dura de lo esperado, una prueba extrema, aunque con ello ya contaban los organizadores, a Juan Luis Muñoz incluso le parecía bien, "me gusta así, que sea duro".

"Las condiciones lo hacen duro, pero yo quería que fuera duro", reconoce Juan Luis Muñoz.

"Con el Reto Pichón no podemos curar pero sí podemos hacer sentir bien a muchísimas personas", explica Juan Luis Muñoz.

84 vueltas sobre la cubierta de un portaeronaves para completar un maratón

Un reto nunca visto que se ha logrado completar después de dar un total de 84 vueltas alrededor de la cubierta de esta embarcación de 231 metros de esloray 32 de manga, un gigante sobre el agua cuyo peso es de 27 toneladas. El Juan Carlos I es el mayor buque de guerra construido en España.

"La capacidad aérea prevista es que pueda transportar y operar hasta 30 aeronaves entre helicópteros medios y pesados en perfil de operaciones anfibias, o bien entre 10 y 12 aviones F35B o AV-8B+, más un número similar de helicópteros medios, cuando actúe con perfil de misión de portaaviones", indica la web de la Armada sobre el Juan Carlos I.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.