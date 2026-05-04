Arbeloa, preguntado por Mbappé: "No hemos creado el Madrid con jugadores que visten de esmoquin"

Álvaro Arbeloa no dudó del compromiso de Kylian Mbappé pese a no estar con el equipo este domingo en la victoria 0-2 sobre el Espanyol.

El técnico blanco elogió en rueda de prensa al autor de los dos goles en Barcelona, un Vinícius que evitó el título matemático del Barcelona antes del Clásico del próximo domingo: "Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos, siendo otra vez el líder en la parcela ofensiva, siendo una amenaza total", analizó.

"Muy valiente, constante. Luego he querido reservarlo, no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico. Lo que llevo diciendo todos estos meses, un líder, gran persona, un jugador fantástico, muy contento de tenerle", abundó sobre el brasileño.

"Ningún jugador es más grande que el Madrid"

Por otro lado, Arbeloa fue preguntado por la ausencia de Mbappé y sus viajes esta temporada cuando no está convocado o está lesionado: "La planificación de los lesionados está supervisada por los médicos del Real Madrid. En su tiempo libre cada jugador hace lo que considera oportuno", señaló.

"No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Todos saben lo importante que son estos partidos. Somos un club que por suerte no existe ningún jugador más grande que el Real Madrid, entienden lo que representan", añadió, advirtiendo que esperan la evolución del francés para su posible disponibilidad en el Camp Nou.

"Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana, parecía que iba a ser un poco más largo pero vamos a ver cómo evoluciona", anunció.

"Todos los equipos corren más que nosotros"

Por otro lado, Arbeloa no comparó a Vinícius con Mbappé: "No entro en comparaciones entre jugadores. Necesitamos de todos. Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Me duele cuando todos los equipos corren más que nosotros, no cuando no tenemos el balón, incluso cuando la tenemos. Tenemos que ser un equipo con mucha más movilidad".

"Tengo muchas esperanzas en que Carvajal pueda despedir la temporada jugando"

No obstante, dejó una reflexión que está dando mucho que hablar al ser cuestionado por el compromiso de Vinícius con respecto a Mbappé: "Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden que no solo el compromiso es importante, son los valores del Real Madrid. No hemos creado el Real Madrid con jugadores que visten de esmoquin, sino con jugadores que salen con barro".

"Tengo muchas esperanzas de que Carvajal pueda jugar antes de que acabe la temporada. Que pueda despedir la temporada jugando en el campo que es como se merece Carvajal", señaló Arbeloa sobre el capitán merengue.

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