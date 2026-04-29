Toni Nadal analiza la lesión de Alcaraz: "Tiene lo mismo que tuvo Rafael"

Rafa Jódar se ha convertido en el nombre propio del tenis español en los últimos días. El joven madrileño, que asume el papel de gran esperanza nacional en el Mutua Madrid Open ante la ausencia de Carlos Alcaraz, sigue generando ilusión… incluso por su nombre, que ha devuelto a las gradas el clásico "¡vamos, Rafa!".

Uno de los que mejor conoce lo que supone irrumpir en la élite es Toni Nadal, que analizó su figura en Radioestadio noche de Onda Cero. El exentrenador de Rafa Nadal no escatimó en elogios y destacó su evolución: "No me extrañaría verle a final de año en el top-10", afirmó.

Para Toni, la progresión de Jódar está siendo "meteórica" y "rapidísima", recordando que hace apenas un año ocupaba el puesto 908 del ranking y ahora ya es el 34 del mundo.

"No creo que Sinner salga muy tranquilo"

El balear cree que el español puede plantar cara a Jannik Sinner en cuartos de final. "No creo que Sinner salga muy tranquilo mañana", advirtió, subrayando que Jódar es "valiente" y que juega los puntos importantes "con mucha decisión": "A la mínima se mete en la pista. Es muy completo, lo hace todo bien".

Sobre su estilo, destacó que es un jugador "muy completo", con un saque potente y una gran capacidad para atacar. También puso el foco en su manera de golpear la bola, "muy bien y rápido", con un sonido característico, un "clac largo".

Esa agresividad le permite tomar la iniciativa y jugar desde dentro de la pista, lo que, según Toni, puede ser clave: "El partido contra Sinner está en sus manos".

"Cuando se lesiona Alcaraz tienes a Jódar"

El exentrenador de Nadal también reflexionó sobre el momento del tenis español, sorprendido por la aparición de otra figura tras Nadal y Alcaraz: "Yo pensaba que después de Rafael sería difícil que viniera uno que mantuviera el listón y te viene Alcaraz y lo mantiene arriba del todo y cuando se lesiona Alcaraz tienes a Jódar".

Aunque matizó que "todavía no es un Alcaraz", destacó su carácter competitivo: tiene "el desparpajo que se necesita para ganar a alguien superior", como demostró ante De Miñaur.

Toni Nadal también valoró el entorno del jugador, destacando que viaje únicamente con su padre. Le parece "excelente" en un deporte donde muchas veces se complica todo innecesariamente: "Me parece excelente que en el box de Rafa Jódar esté solo su padre; a veces lo complicamos todo demasiado".

La lesión llega "en un muy mal momento"

Por último, se refirió a la lesión de Alcaraz, reconociendo que es "complicado" al afectar a la mano dominante y que requerirá tiempo de recuperación. "Tiene lo mismo que tuvo Rafael, necesitas un periodo para recuperarte. Ha pasado en un muy mal momento", concluyó.

"Las lesiones son siempre lo peor de los deportistas, las lesiones de muñeca son complicadas en el tenis, a Carlos le ha pillado en muy mal momento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.