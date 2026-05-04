Víctimas de la DANA rechazan reunirse con la Generalitat Valenciana: "Necesitamos que se asuman responsabilidades"

Un año y medio después de la trágica DANA que azotó l'Horta Sud de Valencia, las Asociaciones de Víctimas solicitan que se asuman responsabilidades y cargan directamente contra Carlos Mazón.

Las principales asociaciones se han negado, este lunes, a acudir a una reunión convocada por la Generalitat dentro de la llamada Mesa de Trabajo de la Reconstrucción bajo un requisito: que el expresidente de la Generalitat deje de ser aforado y que se le quite el acta de diputado en Valencia.

Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre, ha sido clara: "No podemos hacer borrón y cuenta nueva, necesitamos que se asuman responsabilidades".

"Cuestiones prioritarias y urgentes"

En un comunicado conjunto aseguran que esta decisión, que cuenta con la adhesión de los Cler (Comités locales de Emergencia y Reconstrucción), responde a una "reflexión colectiva" y a la "preocupación" ante un orden del día "que, a nuestro entender, no responde a las necesidades reales y urgentes de la ciudadanía afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024".

Según señalan, no se incluyen "cuestiones prioritarias y urgentes" como la situación de las ayudas al alquiler DANA y la incertidumbre de muchas familias de cara a los próximos meses, o la actualización del estado de las ayudas al comercio y a las personas autónomas afectadas.

Sin embargo, no es la primera vez que rechazan reunirse con el Ejecutivo valenciano sino que ya lo hicieron a finales del 2025, cuando, a través de una carta, exigieron la "dimisión de Carlos Mazón y de su Consell" e informaban de que no asistirían "a la presentación convocada por la Conselleria".

"Piden que Mazón asuma responsabilidades"

Ahora, se dirigen directamente a Juan Fran Pérez Llorca y a las Cortes Valencianas para que le pidan el acta a Carlos Mazón y que le retiren el aforamiento. "Mantener a Carlos Mazón como diputado es mantener vivo el mensaje de que, después de 230 víctimas mortales, no hace falta asumir responsabilidades ni dar ejemplo ante la ciudadanía", denuncian colectivamente.

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