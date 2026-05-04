El magistrado Joaquim Bosch sobre juicio del caso mascarillas: "Ábalos puede dar una versión alternativa"

Última declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Es el turno del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el último de los acusados en comparecer ante el tribunal. Ya lo hicieron el miércoles y jueves los otros dos implicados, Víctor de Aldama y Koldo García, respectivamente. Ahora, la atención está puesta en la estrategia de defensa de Ábalos, que llega a esta fase del juicio con una ventaja, ya que ha podido escuchar previamente las declaraciones del resto de acusados y preparar su intervención con más margen.

Según el magistrado Joaquim Bosch, esta situación "es algún tipo de ventaja, pero proporcional y comprensible", ya que se trata del acusado para el que la Fiscalía solicita la pena más elevada y quien, en gran medida, centra el foco del proceso. Asimismo subraya que esta declaración será "muy importante", ya que está acusado de participar en presuntas maniobras fraudulentas para amañar contratos públicos, así como de facilitar la contratación irregular de personas de su entorno mediante tratos de favor.

En la misma línea, el magistrado advierte de que existen "pruebas de cierta entidad que podrían fundamentar una sentencia condenatoria". Explica que la "Ábalos lo que puede con su declaración es dar una versión alternativa que explique e interprete en un sentido distinto las pruebas que puedan existir y que al menos genere dudas en el tribunal para intentar conseguir esa sentencia absoluta", explica Bosch.

El abogado de Ábalos ya ha dejado claro que mantendrán la defensa de su inocencia y que, por ahora, no contemplan un acuerdo con la Fiscalía. Esta decisión podría llevar a "una posibilidad de intentar algún tipo de acuerdo, pero la defensa considera que puede desvirtuar las acusaciones", señala el magistrado, que insiste en que habrá "que esperar a ver qué es lo que declara hoy Ábalos y eso qué consecuencias tiene para ver si la estrategia ha sido positiva".

La Fiscalía solicita hasta 24 años de prisión para el exministro, lo que dificulta cualquier pacto que le permita evitar la cárcel. Según Bosch, "es difícil pensar que un acuerdo fuese por debajo de los dos años", por lo que una rebaja a cuatro o cinco años seguiría implicando ingreso en prisión.

Podría llegar al Constitucional

Además no se descarta que el caso llegue al Tribunal Constitucional. Bosch apunta que "hay procedimiento hay pruebas que, aunque en principio parece que han sido obtenidas con todas las garantías y con el respeto a los derechos fundamentales, sí que hay mensajes, hay intervenciones de los tribunales que han tenido afección en los derechos fundamentales", por lo que "siempre quedaría esa posible carta de intentar anular esas pruebas ante el Tribunal Constitucional".

Sin embargo considera que "eso sería más una batalla a medio y a largo plazo y tendremos que ver qué es lo que dice exactamente la sentencia".

Por otro lado, el magistrado destaca la coordinación entre los acusados, ya que se ha observado una estrategia común entre Ábalos y Koldo, la cual asegura que "es muy habitual en estos casos”, explica Bosch, ya que enfrentarse entre sí puede resultar perjudicial para ambos, porque "cuando los acusados se atacan mutuamente, los resultados pueden ser catastróficos".

"En estas situaciones hay una coordinación de las estrategias defensivas y, como sabemos, los dos acusados, Koldo y Ábalos, piden autorización al tribunal para reunirse sus respectivos letrados y preparar una estrategia común. Por eso no es extraño que una vez se hayan coordinado, la estrategia efectivamente haya sido común", concluye.

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