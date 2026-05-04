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El asombroso análisis de Zverev: "Está Sinner y después estamos Alcaraz, quizá Djokovic y yo"

El alemán se mete en el mismo saco que Alcaraz y Nole tras caer arrollado ante Sinner en la final de Madrid por 6-1 y 6-2.

Zverev y Sinner tras la final en la Caja M&aacute;gica

Zverev y Sinner tras la final en la Caja MágicaEFE

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Alexander Zverev no puso excusas tras su derrota en la final del Masters 1.000 de Madrid por 6-1 y 6-2 y reconoció con contundencia la superioridad de Jannik Sinner, al tiempo que fue muy crítico con su propio rendimiento.

"Claro que es muy bueno (Sinner), pero creo que hoy habría perdido contra cualquiera, para ser sincero. Creo que jugué un partido de tenis pésimo", admitió el alemán, número 3 del mundo.

"[Sinner] No ha perdido un partido en casi 9 meses. Creo que hay que admitir que sí, que hay una diferencia entre él y los demás"

Alexander Zverev

El tenista germano insistió en la dificultad de competir contra el italiano, que atraviesa un momento excepcional: "Creo que todos tienen problemas contra él. Ha ganado los últimos cinco torneos Masters, así que no soy el único que pierde contra él. Simplemente pierdo más porque siempre llego a su encuentro y pierdo. Así son las cosas. No tiene mucho sentido hablar de estrategia. Fue un partido terrible por mi parte".

Zverev también subrayó la diferencia actual entre Sinner y el resto del circuito: "Creo que hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás ahora mismo. Es bastante sencillo. Y creo que hay una gran diferencia entre (Carlos) Alcaraz, yo mismo, quizás Novak (Djokovic) y todos los demás".

Además, recordó la impresionante racha del italiano: "No ha perdido un partido en casi nueve meses. Creo que hay que admitir que sí, que hay una diferencia entre él y los demás".

Críticas a los horarios en Madrid

Por otro lado, el alemán reclamó mayor igualdad en la programación de los partidos, especialmente en las finales: "Mentalmente, hay que mantener la concentración durante más tiempo. Creo que aquí también. Me gusta jugar partidos nocturnos, pero siento un poco de 'jet lag' porque la semana pasada creo que no me acosté antes de las 4 de la mañana ni una sola vez".

"Entiendo que los partidos nocturnos", abundó, "son más populares entre el público y la final también debería ser nocturna. Así me parece más justo para ambos jugadores".

Zverev insistió en que el cambio de horario le perjudicó: "Cuando es un partido de día y has jugado de noche toda la semana, es muy difícil. Especialmente contra Jannik".

Elogia la regularidad de Sinner

Finalmente, elogió la regularidad de su oponente en la Caja Mágica: "Es el número 1 del mundo. Creo que no se trata de una mejora constante, sino de una gran estabilidad. No tiene bajones, no tiene rachas en las que su rendimiento decaiga. Creo que por eso es el número 1 del mundo. Para mí, eso es aún más espectacular: mantener el nivel todo el tiempo".

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