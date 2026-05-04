Simeone: "Estamos convencidos y seguros de lo que queremos. Después no dependerá de nosotros..."

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha indicado que el equipo tiene "mucha fe" y está "convencido" antes de disputar la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Arsenal en el Emirates Stadium.

"Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos. Después no dependerá de nosotros solamente el resultado", explicó este lunes el técnico argentino en la sala de prensa del Emirates.

Simeone aclaró que el fútbol pertenece a los jugadores y que "el partido cambia apenas empieza".

"El plan que se elija, será el plan que habrá que transmitir y llevar adelante hasta el final. Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen bien al partido. Después, podemos darle vueltas a una idea, y el partido cambia apenas empieza. La experiencia y el tiempo te dan más calma, que no es pasividad, y la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana", apuntó Simeone.

El entrenador colchonero podría llevar al Atlético a la cuarta final de la Champions de su historia, la tercera desde que él se sienta en el banquillo rojiblanco.

"Yo voy a intentar decirles que hagan la segunda parte. Si es así de fácil, estaría genial. Tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece y se juegue. No pasa más que un partido de fútbol; el que juegue mejor, tendrá más posibilidades de ganar. Y en ese espacio, cada uno con sus armas, nos manejamos. Nosotros intentamos potenciar las nuestras y el entrenador del Arsenal intentará potenciar las suyas", sostuvo Simeone.

"Estamos mejor ahora que en octubre"

Respecto al partido que jugaron el pasado mes de octubre ante el Arsenal en Londres, el entrenador argentino aseveró que "estamos mejor ahora que en octubre". "La idea obviamente la tenemos clara, esperemos transmitirla de la mejor manera y que mañana podamos hacer un gran partido", indicó Simeone.

Por último, el entrenador del Atlético de Madrid dejó en el aire el once ante el Arsenal y cómo se encuentran Alexander Sorloth, Giuliano y Julián Álvarez.

"Ayer se movieron un poco, están mejor. Esperamos que puedan entrenar bien. Mañana por la mañana decidiremos con quiénes empezamos", explicó Simeone.

"Conoce (Julián) la liga inglesa muy bien. La semana pasada hizo un partido muy bueno, y ojalá mañana pueda responder de la manera que el partido pide. A Sorloth lo necesitamos muchísimo. Fue una pena que en el partido anterior en casa no pudiese entrar, porque se había cargado el isquiotibial. Lo necesitamos, sea 45, 60, 20 o 10 minutos", concluyó Simeone.