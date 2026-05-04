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En la bodega y repartido en fardos de entre 25 y 30 kilos, así se escondía el alijo de cocaína intervenido que podría marcar un récord

Golpe histórico a las mafias del narcotráfico internacional en aguas del Atlántico. La Guardia Civil ha detenido a 23 personas.

23 personas detenidas

En la bodega y repartido en fardos de entre 25 y 30 kilos, así se escondía el alijo de cocaína intervenido que podría marcar un récord | Antena 3 Noticia

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Miriam Vázquez
Publicado:

Duro golpe a las mafias del narcotráfico internacional en aguas del Atlántico. Al menos 23 personas han sido detenidas en la operación protagonizada por la Guardia Civil en alta mar. Fuentes de la investigación calculan que el alijo de cocaína intervenido podría superar estar entre los 30.000 y los 45.000 kilos aunque la cantidad exacta está por determinar.

Hasta la fecha el mayor alijo de cocaína intervenido fue de 13 toneladas y se incautó en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras. Este podría superar estas cantidades.

El buque interceptado recibe el nombre de Arconian y fue abordado el pasado viernes por agentes de la UCO frente a las costas de Dajla, en el Sáhara Occidental. La embarcación ha sido escoltada hasta el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El Arconian, de unos 91 metros de eslora y 15 de manga, navegaba bajo bandera de Las Comoras. Había zarpado de Sierra Leona el pasado 22 de abril con destino a Libia. La bodegas del buque ocultaban unos 1.500 fardos, cada uno con un peso de entre 25 y 30 kilos. El abordaje se ha producido en alto mar.

Las autoridades detectan un cambio en las rutas del narcotráfico, con operaciones cada vez más frecuentes en aguas extraterritoriales. Las redes criminales optan por trasladar la droga en alta mar desde grandes buques a embarcaciones más pequeñas para su introducción en tierra.

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