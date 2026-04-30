Paula Badosa: "Es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos"

Paula Badosa se ha sincerado en una conversación en el programa 'El camino de Mario' que presenta el exjugador del Atlético Madrid y Rayo Vallecano Mario Suárez, donde ha reconocido que necesita parar y darse un tiempo para superar sus problemas físicos y mentales. Además, la jugadora española puso en duda su presencia en Roland Garros: "no sé si voy a ir, todo dependerá de si he podido recuperar fuerzas".

"Creo que ahora es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos y donde más estoy sufriendo", admitió Badosa sobre su actual momento.

"Necesito un tiempo de parar yo y coger un poco de fuerzas. Me encanta volver y luchar, pero ahora mismo me estoy agotando un poco y hemos decidido parar. No sé si van a ser dos, tres cuatro semanas. No sé si voy a ir a Roland Garros, dependerá de si he recuperado esas fuerzas. Si las tengo, acaban saliendo las cosas", explica Paula Badosa.

La tenista española, actual número 103 de la WTA, explicó cómo le afectan las derrotas en la pista. "Cuando pierdo no duermo, solo dos o tres horas y me tengo que ir de la habitación porque se me caen las paredes encima. "No me gusta lo que rodea el tenis, van mucho a mi vida personal y solo sacan las derrotas y no las victorias", confiesa Paula Badosa.

"El problema es mental. Físicamente en enero y febrero sufrí bastante. Pero llevo dos meses bien..."

Badosa, ganadora de cuatro títulos de la WTA, apunta a que el problema ahora mismo es mental y no tanto físico.

"El problema es mental. Físicamente en enero y febrero sufrí bastante. Pero llevo dos meses bien, me infiltré antes de la gira americana y bien. Las infiltraciones son en la cadera y en la espalda, que es lo que tengo fastidiado", reconoce la tenista de 28 años.