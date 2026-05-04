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Dani Alves

Alves, predicador en el Metropolitano: "Estuve detenido 40 años, pero en la cárcel Cristo me liberó"

El exfutbolista brasileño, protagonista del macroevento evangélico 'The Change' ante 35.000 personas.

Dani Alves en el evento The Change del Metropolitano

Dani Alves en el evento The Change del MetropolitanoThe Change

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El estadio Metropolitano acogió este sábado The Change Madrid 2026, un macroevento evangélico que reunió a más de 35.000 personas, según la organización, en una jornada marcada por la música góspel, la oración colectiva y mensajes de conversión.

Los organizadores presentaron la cita como "uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa". Tras su celebración, resumieron el evento en redes sociales con un mensaje de tono espiritual: "Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos".

El encuentro congregó a asistentes de distintas comunidades cristianas, con predominio del ámbito evangélico, y contó con actuaciones musicales, un coro góspel y la participación de predicadores internacionales.

Dani Alves, foco mediático

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de Dani Alves. El exfutbolista, anunciado como uno de los principales reclamos del evento, ofreció un testimonio personal sobre su conversión religiosa.

"Sé que ustedes saben que yo estuve detenido. Cuarenta años, precisamente. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre", dijo desde el escenario a miles de asistentes.

El brasileño siguió su mensaje apelando al público: "Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas; cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros, Cristo romperá esas cadenas".

Condenado por agresión sexual y absuelto

Su participación generó una gran repercusión, tanto por su pasado como futbolista como por su nueva vinculación con el ámbito religioso tras su salida de la cárcel.

Alves fue condenado en primera instancia en 2024 por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión, aunque en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y le absolvió. La Fiscalía recurrió posteriormente ante el Tribunal Supremo.

Música y evangelización

El evento también contó con la actuación de artistas internacionales del ámbito evangélico como BeBe Winans (Estados Unidos), Marcos Brunet (Argentina), Débora Romo (México), el español Kike Pavón y MOG Music (Ghana).

La organización destacó que el objetivo de la cita era consolidar a Madrid como "capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".

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