Griezmann: "Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha hablado en la previa de la vuelta de semifinales de la Champions ante el Arsenal y ha admitido la ilusión que existe por conquistar la primera Copa de Europa de la historia del club rojiblanco.

"Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Es el sueño de cualquier niño en su habitación. Estamos a dos partidos y mañana toca estar bien tácticamente y defensivamente y seguir en la línea del segundo tiempo que hicimos en casa. Pero con algún gol más que estaría bien", ha indicado Griezmann.

"Tengo muchas ganas de que llegue mañana, mucha ilusión. Es un partido bonito de jugar, de vivirlo y ojalá podamos hacer el nivel de actitud, de presión, como en la segunda parte de la semana pasada", añadió El Principito.

"Estoy visualizando el partido de mañana, lo que va a necesitar el entrenador, mis compañeros, para llegar y saber exactamente lo que tengo que hacer. No soy mucho de pensar en si me quedan uno o dos, quiero estar fresco, de piernas también. Estoy con ganas de jugarlo y con alegría para dar", señaló Griezmann.

"Soy un jugador más completo y más tranquilo y afronto los partidos..."

El delantero galo, en su comparecencia en el Emirates Stadium, recordó la última final de la Champions ante el Real Madrid, jugada en San Siro en 2016, y ha explicado que ahora "soy un jugador más completo y más tranquilo y afronto los partidos con más ganas y alegría".

"Aquella final, aquel año era muy diferente. Vivía los partidos con mucho estrés, era todo a una velocidad... No sabía cuándo parar, cuándo hacer la pausa. Ahora soy un jugador más completo y más tranquilo y afronto los partidos con más ganas y alegría. Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Ahora estoy más tranquilo, antes lo vivía con mucho estrés, lo pensaba mucho, ahora con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso. No soy mucho de pensar el partido, de si me queda uno o dos, sino de estar fresco mental y físicamente", indica Griezmann.

Respecto a su decisión de irse a la MLS, Griezmann aclaró que nunca barajó marcharse antes de que acabara la temporada.

"Siempre fui claro en que mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble, y no lo dudé. Estamos a un paso de jugar otra final, que es algo histórico. El equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad y mucha confianza para jugarlo mañana. Tenemos confianza absoluta", explicó Griezmann.