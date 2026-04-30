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Detenido por robo un trabajador de la Rafa Nadal Academy

Investigan a tres empleados por robos de material deportivo: una raqueta firmada y material valorado en 6.000 euros.

Rafa Nadal e Iga Swiatek junto a Francis Roig

Rafa Nadal e Iga Swiatek junto a Francis RoigInstagram: iga.swiatek

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Un juzgado de instrucción de Manacor investiga desde hace meses a tres trabajadores de la Academia Rafa Nadal por su presunta implicación en una trama de robos y venta de material deportivo, según ha adelantado el medio arabalears.

El valor de los objetos sustraídos superaría los 6.000 euros e incluiría palas de pádel destinadas a premios de torneos, así como varias raquetas, entre ellas una firmada por Rafa Nadal y considerada exclusiva.

Los hechos se remontan al mes de diciembre, cuando la dirección del centro denunció ante la Policía Nacional la desaparición de cuatro palas reservadas para los ganadores de un torneo. Apenas dos días después, se detectó la falta de otras seis palas en un almacén del complejo.

Venta en plataformas de segunda mano

La investigación dio un paso clave cuando una alumna localizó algunas de esas palas a la venta en una conocida plataforma de segunda mano. Tras avisar a su monitor, este comprobó que coincidían con el material denunciado, lo que permitió a los agentes seguir el rastro hasta varias cuentas y contactos vinculados al entorno de la academia.

Según fuentes policiales citadas por arabalears, uno de los trabajadores, que tenía acceso a zonas restringidas donde se almacenaba el material, ha sido detenido como presunto autor de un delito de hurto.

Otra empleada está siendo investigada, aunque no ha sido detenida, mientras que un tercer implicado figura como investigado por un delito de receptación, al ser quien presuntamente se encargaba de vender los objetos y obtener comisiones de entre el 10% y el 20%.

La causa sigue abierta

Los investigadores han detectado registros de acceso a distintas dependencias con las credenciales del detenido. Desde la dirección del centro aseguran que han colaborado con la Policía desde el primer momento.

La documentación recopilada ya ha sido remitida al juzgado, que ha comenzado a tomar declaración a los implicados y testigos. La causa sigue abierta y bajo secreto parcial mientras se trata de esclarecer el alcance de la trama y depurar responsabilidades.

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