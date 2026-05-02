El golpe que Sinner 'envidia' de Alcaraz: "No estoy a su nivel..."

Jannik Sinner disputará este domingo, ante Alexander Zverev, su primera final en el Mutua Madrid Open, torneo en el que busca convertirse en el primer tenista de la historia en conquistar cinco Masters de forma consecutiva (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y ¿Madrid 2026?).

Sinner, en busca de su octavo Masters diferente

El italiano, que recuperó el número 1 tras ganar al propio Alcaraz en la final de Montecarlo, aspira también a conseguir el octavo Masters diferente, categoría en la que solo le queda por ganar en Madrid y Roma para hacerse con todos, algo que solo ha conseguido Djokovic.

"Intento mejorar la dejada, especialmente desde el revés, pero todavía no estoy al nivel de Alcaraz"

No obstante, antes de la final ante Zverev quiso reconocer que está implementando un nuevo golpe en su repertorio, y no es otro que la dejada... "Es una parte de mi juego en la que estoy tratando de mejorar, e intento utilizarlas en el momento correcto. Aquí es un poco más difícil, sin dudas, porque la pelota vuela un poco más, pero en estos momentos estoy muy feliz con cómo las estoy utilizando", comenzó diciendo el transalpino.

"También desde el lado del revés he tratado de variar el juego de la manera correcta en momentos importantes, me vi bastante eficiente, al menos hasta ahora. Es una parte de mi tenis donde intento mejorar; todavía no estoy al nivel de Alcaraz, eso seguro, pero sigo intentándolo. Es bueno para mi tenis poder encontrar más variedad", explicó el de San Candido, quien solo cedió un set ante Bonzi en el primer partido en Madrid.

Máxima incertidumbre con Alcaraz

Alcaraz, por su parte, sigue recuperándose de la lesión sufrida en el Godó -se retiró antes de jugar ante Machac- por la que se perderá, como mínimo, el Masters de Roma y Roland Garros, torneos donde tendría que defender el título en 2026. El objetivo principal sería volver para jugar Wimbledon con las mayores garantías posibles. Eso sí, recuperar el número 1 en 2026 parece ya casi imposible.

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