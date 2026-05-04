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Sinner abre brecha con Alcaraz en el número 1: así queda el ranking ATP tras el Mutua Madrid Open

El tenista italiano se dispara en el ranking ATP tras su quinto Masters 1000 seguido.

Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open

Jannik Sinner en el Mutua Madrid OpenReuters

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Jannik Sinner continúa haciendo historia en el tenis mundial. El italiano, primer jugador en ganar cinco Masters 1.000 de forma consecutiva -desde París 2025 hasta Madrid 2026-, se afianza en lo más alto del ranking ATP con 14.350 puntos, ampliando su ventaja sobre Carlos Alcaraz.

El español, ausente en la Caja Mágica por lesión, queda ahora a 1.390 puntos del liderato, en una brecha que se ensancha tras el triunfo del italiano en Madrid.

Por su parte, Alexander Zverev, finalista del torneo, suma 550 puntos y consolida la tercera posición con 5.805, seguido por Novak Djokovic, que se mantiene con 4.700.

Movimientos en el top-10

El torneo madrileño solo ha provocado un cambio en el top-10: Daniil Medvedev asciende al noveno puesto, superando al italiano Lorenzo Musetti.

Fuera del top-10, destacan los ascensos del ruso Flavio Cobolli y del checo Jiri Lehecka, que suben a las posiciones 12 y 13 respectivamente, en detrimento de Andrey Rublev, que cae al puesto 14.

Rafa Jódar sigue escalando

Entre los españoles, Alejandro Davidovich sube hasta el puesto 23 tras aprovechar la caída de diez posiciones del noruego Casper Ruud, ahora 25.

El argentino Tomás Martín Etcheverry gana tres posiciones y se sitúa en el 26, superando a su compatriota Francisco Cerúndolo, que cae al 27.

También progresa el brasileño Joao Fonseca, que asciende al puesto 29, mientras que la gran sensación del torneo, Rafa Jódar, continúa su escalada meteórica: sube ocho posiciones y ya es número 34 del mundo.

El chileno Alejandro Tabilo experimenta un ascenso similar y se coloca justo por detrás del joven madrileño.

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