El momento en el que Djokovic confirmó el porqué es el GOAT del tenis: así finiquitó a Sinner

Novak Djokovic volvió a demostrar la razón por la que es el mejor tenista de todos los tiempos, un deportista único e irrepetible que es capaz de desafiar toda lógica, al paso del tiempo y todos los que consideraban que su tiempo en el tenis se había agotado ante la irrupción de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El de Belgrado, el GOAT del tenis, firmó una actuación legendaria en la Rod Laver Arena, esa pista que le ha visto levantar diez veces el título, para fulminar a Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones (2024 y 2025), y citarse con Alcaraz en la gran final del domingo.

El ganador de 24 grand slam está a un paso de ganar su 25º major después de una carrera irrepetible. Nole ofreció una lección táctica ante Sinner, al que desbordó con un tenis apabullante, sostenido en una derecha paralela letal y un servicio descomunal. Fue un ejercicio contra la lógica y el paso del tiempo en cuatro horas y nueve minutos de duelo que son ya historia del tenis.

Un revés de Sinner al pasillo cerró una semifinal histórica, impensable antes de que el italiano y el serbio salieran a la Rod Laver Arena.

Novak Djokovic no pudo esconder su emoción tras vencer a Sinner y meterse en la final del primer grand slam de la temporada, una final en la que buscará su úndécimo Open de Australia y su 25º grand slam

El nivel de tenis ala que jugó Novak Djokovic fue simplemente descomunal y firmó algunos puntos increíbles, que convirtieron la Rod Laver Arena en un bendito manicomio.

"No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista"

Tras su histórica victoria ante Sinner, Djokovic no pudo disimular su felicidad y rememoró sobre la pista el partido épico que disputó en el 2012 contra Rafael Nadal, también en Melbourne, considerado uno de los mejores de la historia.

"No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista, jugar cuatro horas; me ha hecho pensar en Rafa en 2012, cuando estuvimos seis horas. La calidad del tenis era muy alta. Me ha ganado los últimos 5 partidos", recordó Djokovic.

"Le he dado las gracias en la red por dejarme ganar al menos una... Bromas aparte, se merece un aplauso. No puedo dar las gracias lo suficiente a todo el mundo, habéis sido increíbles. Amo nuestra relación, cada año algo nuevo y este año ha sido uno fe los mejores ambientes que he tenido en Australia", indicó el tenista de Belgrado.

"No estaba equivocado el año pasado dije que sería muy difícil (competir con Jannik y Alcaraz), pero no imposible, tenía que jugar a un nivel diferente", recordó Djokovic, que habló también del partido anterior, entre Alcaraz, su rival en la final, y el alemán Alexander Zverev, de cinco horas y media y cinco sets.

"Fue un partido increíble. Vi a Carlos después del partido y me pidió perdón por retrasar el mío y le dije que soy un hombre mayor y que me tengo que ir a dormir pronto", bromeó.

"Siento como si hubiera ganado ya, con el partido de esta noche. Y tengo que volver en unos días y luchar contra el número uno del mundo, espero tener suficiente fuerza para medirme contra él el domingo. Dios dirá", concluyó Djokovic.