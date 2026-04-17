La crítica de una leyenda del tenis italiano a Carlos Alcaraz: "¿Es útil, a los 22 años, comprarse un yate de 9 millones de dólares?"

Pese a comenzar el año ganando el Open de Australia y convertirse en el tenista más joven en completar el Career Grand Slam, Carlos Alcaraz no escapa a las criticas. El murciano, campeón de siete grand slam con tan solo 22 años, ha visto como su increíble comienzo de año (ganando el Open de Australia y el ATP500 de Doha) se ha frenado con tres derrotas en Indian Wells, Miami y la final de Montecarlo. Además, el tenista de El Palmar se ha visto obligado a retirarse del Conde Godó tras sufrir una lesión en su muñeca derecha, todavía sin saber cuánto tiempo estará fuera del circuito.

"Como pudisteis ver en el partido de ayer, sentí, después de un resto, que me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más. Es una situación que había sentido previamente. Pensaba que no iba a ir a más, que eran molestias de la exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", explicaba Alcaraz un días después de su debut con victoria ante el finés Otto Virtanen.

El brillante comienzo de temporada de Alcaraz ha dado paso a unas complicadas semanas, con derrotas ante Medvedev, Korda y Sinner; y una lesión que le deja prácticamente fuera del Mutua Madrid Open y con Roma y Roland Garros asomando en el mes de mayo. En este contexto, poco han tardado en aparecer las críticas al murciano, como ya ocurrió el año pasado tras la dura derrota ante Goffin en Miami. Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976 y leyenda del tenis italiano, no se ha mordido la lengua al analizar la situación actual del campeón español.

Panatta: "¿Cuánto ha mejorado Alcaraz? En mi opinión, muy poco"

Tras perder la final de Montecarlo ante Sinner, Panatta considera que Alcaraz casi no ha evolucionado en sus juego, cuestionando a la vez que el pupilo de Samu López no está centrado en el tenis.

"En definitiva, volvemos al punto de partida. ¿Cuánto ha mejorado Alcaraz? En mi opinión, muy poco", opina Panatta en declaraciones que recoge el medio We Love Tennis.

El ganador de diez títulos ATP, entre ellos el Roland Garros de 1976, asegura que las declaraciones de Alcaraz sobre el alto nivel de sus rivales no le han servido para nada.

"¿Sus declaraciones de que todos los que juegan contra de él están jugando al estilo Federer son útiles? No, para nada", apunta Adriano Panatta

Por último, el extenista romano de 75 años pone en entredicho el compromiso de Alcaraz con el tenis, criticando que se haya comprado un barco de 9 millones de dólares con tan solo 22 años.

"¿Realmente es útil, a los 22 años, comprarse un yate de 9 millones de dólares? A esa edad, un joven tenista tan fuerte solo debería estar pensando en una cosa: cómo fortalecerse", concluye Panatta.