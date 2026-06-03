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A subasta la camiseta que llevó Pelé en la final del Mundial de 1958

La casa de subastas Sotheby's subastará en julio esta icónica prenda que se estima puede superar los seis millones de dólares.

Fotografía de la camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958

Fotografía de la camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958 Efe / @Sothebys

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Muy probablemente, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es el mejor futbolista de la historia de los mundiales. El brasileño, fallecido el 29 de diciembre de 2022, conquistó tres Copas del Mundo (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) y es el único jugador que ha sido capaz de proclamarse en tres ocasiones campeón del mundo a nivel de selecciones. Por esta razón, O Rei o La Perla Negra es sin discusión el mejor de la historia de esta mítica competición.

Precisamente, su primer Mundial lo ganó en Suecia 1958 cuando solo tenía 17 años, con actuaciones destacadas ante la URSS y marcando ante Gales en cuartos, anotando tres goles frente a Francia (5-2) en semifinales y marcando también dos goles en la final (5-2) ante Suecia. Seis goles en cuatro partidos encumbraron a Pelé al Olimpo del fútbol mundial.

Ahora, 68 años después de aquella antológica actuación de O Rei en el Mundial de Suecia, la casa de subastas Sotheby's subastará el próximo mes de julio la camiseta con la que Pelé jugó aquella final en el Estadio Råsunda de la localidad sueca de Solna. Se estima que la prenda del mítico delantero brasileño puede alcanzar o superar los 6 millones de dólares y promete convertirse en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

"Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado..."

"Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado, que entregó con sus manos a un amigo y se ha preservado con cuidado más de seis décadas", señaló en un comunicado Sotheby's.

"Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de 'memorabilia' del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte", apunta el jefe de objetos coleccionables de Sotheby's, Brahm Wachter.

Pelé, a los 17 años, se convirtió aquella noche en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos goles a la victoria contra Suecia que le valió a Brasil su primer título mundial, tras lo que rompió a llorar sobre el hombro de su compañero Djalma Santos luciendo su camiseta azul con el 10 en el reverso.

La camiseta de Pelé es la estrella de una venta de objetos históricos del fútbol llamada 'The beautiful game', que estarán disponibles al mejor postor por internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, y que se expondrán al público en la sede de Sotheby's en Nueva York a partir del 1 de julio.

La prenda, que será el objeto más caro de Pelé en salir al mercado, puede incluso superar el récord actual de 9,3 millones que alcanzó la famosa camiseta de Diego Armando Maradona de la 'Mano de Dios' en una subasta en Sotheby's en 2022, indica la nota.

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