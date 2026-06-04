Sabalenka hace saltar las alarmas tras caer en Roland Garros: "Quiero dejar el tenis"

La última gran sorpresa de Roland Garros 2026 ya tiene nombre. Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y una de las máximas favoritas al título, quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante la rusa Diana Schnaider por 3-6, 7-5 y 6-0.

"Espero recuperarme mentalmente. Siento que tuve oportunidades buenas en el segundo set y lo arruiné"

La derrota dejó completamente destrozada a la tenista bielorrusa, que protagonizó una de las ruedas de prensa más sinceras y duras de su carrera: "Ahora mismo, no tengo pensamientos ni emociones... solo quiero dejar el tenis. Espero recuperarme mentalmente. Siento que tuve oportunidades buenas en el segundo set y lo arruiné".

Sabalenka tenía el partido bajo control e incluso llegó a sacar para cerrar el encuentro en la segunda manga, pero el duelo cambió radicalmente a partir de ese momento.

"Caí en un agujero muy oscuro y profundo"

La número 1 reconoció que no logró recuperarse mentalmente después de perder el segundo set: "No recuerdo cuándo fue la última vez que perdí diez juegos seguidos, no lo sé. Creo que, mentalmente, caí en un agujero muy oscuro y profundo, y ya no pude recuperarme".

La rusa Schnaider aprovechó ese desplome para firmar una remontada espectacular y cerrar el tercer set con un contundente 6-0.

"Necesito descubrir qué pasa en mi cabeza"

La bielorrusa también admitió que en determinados momentos pierde completamente el control de sus emociones durante los partidos: "Necesito sentarme y pensar sobre qué pasa en mi cabeza... soy una jugadora con experiencia y he pasado por muchas cosas difíciles. Necesito descubrir ese pequeño detalle y espero superarlo. Creo que hay momentos donde pierdo el control del partido completamente".

La eliminación de Sabalenka se suma a las ya inesperadas despedidas de otros grandes favoritos en París como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Iga Swiatek, en una de las ediciones más imprevisibles que se recuerdan en Roland Garros.

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