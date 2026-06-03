Florentino Pérez anuncia el regreso de Mourinho justo antes de desvelar Enrique Riquelme su fichaje estrella

Florentino Pérez tenía una carta guardada. El actual presidente del Real Madrid ha aprovechado la entrevista en 'El Hormiguero' de Enrique Riquelme, el otro candidato a presidir el club, para anunciar el regreso de Jose Mourinho si gana las elecciones a la presidencia del conjunto blanco.

Enrique Riquelme había avanzado que desvelaría en esta entrevista el nombre del fichaje estrella de su candidatura y Florentino Pérez ha decidido contraprogramarle anunciando el regreso del portugués a través de la cuenta oficial de su candidatura 'Florentino 2026'.

'MOUcha historia por hacer', así ha anunciado Florentino a su entrenador junto con un vídeo del propio técnico luso diciendo 'Si'. El vídeo comienza con la siguiente frase: "Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...". Una frase que da pie a la aparición de un sonriente Jose Mourinho.

Las candidaturas entran en su recta final y el domingo se conocerá si Enrique Riquelme es el nuevo presidente del Real Madrid o, si por el contrario, seguirá Florentino Pérez ocupando el cargo.

Durante su entrevista en 'El Hormiguero', Enrique Riquelme también ha asegurado que si él preside el Real Madrid, Rodri jugará en el conjunto blanco la próxima temporada.