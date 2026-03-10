Alcaraz 'se harta' de sus rivales: "A veces me canso de sentir que juego contra Federer..."

Carlos Alcaraz tuvo que remontar un set ante Arthur Rinderknech para avanzar en Indian Wells, pero volvió a imponer su ley. El campeón del Open de Australia se impuso por 6-7, 6-3 y 6-2, ampliando su pleno ante el francés a seis victorias en seis enfrentamientos.

En rueda de prensa, el murciano analizó la exigencia del partido: "Él estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primer set y al principio del segundo. Para mí, fue realmente difícil. Me metí en problemas, para ser honesto, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente... Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades".

La presión de ser el rival a batir

Alcaraz reconoció también que siente la presión de ser el rival a batir: "A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí. Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando".

"Parece como si tuviera una diana en la espalda, y creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme"

El número 1 insistió en esa idea: "Parece como si tuviera una diana en la espalda, y creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme, o al menos eso es lo que imagino que pueden pensar. Yo debo intentar no dejar que el rival sea agresivo o juegue a su estilo y tratar de imponer mi estilo".

Sobre el momento en que cedió el primer set ante el francés, explicó: "Estaba un poco enfadado conmigo mismo, porque tuve varias bolas de 'break', incluso una bola de set, y no pude aprovecharlas. Sentí que había dejado escapar grandes oportunidades, y a veces es difícil aceptarlo. Pero al comienzo del segundo set él jugó a un nivel muy alto en el juego en el que me rompió el saque. Así que lo acepté, intenté mantenerme fuerte mentalmente y seguir luchando. Sabía que tendría más oportunidades y si no estaba ahí, no las podía aprovechar".

El tenista español también restó importancia a la torcedura de tobillo sufrida en el segundo set: "Diría que está bien. Ahora lo revisaré con mi fisio y veremos cómo está. Pero pude correr bien, así que espero que mañana esté como si nada".

El entrenador más guapo del año

Por último, tuvo tiempo para comentar el curioso premio recibido por su hermano, ganador del Hottie Coach Bracket: "Sabía que lo había ganado. Creo que estaba más nervioso que yo en el torneo. Es muy curioso que muchos jugadores le sigan tanto y celebrasen que mi hermano ganase el premio al entrenador más guapo del año".

