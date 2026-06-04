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El padre de Haaland desmiente a Riquelme y el City amenaza con acciones legales: "Es falso"

El club de Mánchester dice que "no hay ninguna cláusula contractual" que permita al noruego marcharse al Real Madrid. El padre y la agente de Haaland también desmienten que hayan firmado con Riquelme.

Erling Haaland con el Manchester City

Erling Haaland, fichaje estrella de Enrique Riquelme si logra ser elegido presidente | El Hormiguero

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Las declaraciones de Enrique Riquelme en El Hormiguero siguen generando una enorme polvareda electoral. El candidato a la presidencia del Real Madrid aseguró que Erling Haaland jugaría en el conjunto blanco si gana las elecciones del próximo domingo, una afirmación que ha provocado una rápida respuesta tanto desde el entorno del futbolista como desde su actual club, el Manchester City.

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas"

Manchester City

El club inglés fue tajante en un comunicado enviado a los medios: "Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto [su salida del club] suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita".

Además, el City advirtió de posibles consecuencias legales por la utilización de la imagen del delantero noruego durante el programa de Antena 3: "Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto".

La promesa de Riquelme a los socios

Durante su intervención en el programa de Pablo Motos, el empresario mostró una camiseta del Real Madrid con el dorsal 9 y el nombre de Haaland: "Me da hasta alegría ver la camiseta con el nueve", afirmó.

Riquelme aseguró incluso haber firmado una garantía personal para respaldar sus compromisos electorales: "No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid".

Su padre y Rafaela Pimenta lo niegan

La respuesta desde el círculo más cercano al delantero noruego no tardó en llegar. Tanto su padre, Alfie Haaland, como su agente, Rafaela Pimenta, emitieron un comunicado pocas horas después de la entrevista: "Todo muy entretenido pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos del Madrid".

Mourinho, la carta de Florentino Pérez

El anuncio de Riquelme coincidió además con otro anuncio relacionado con las elecciones blancas: el regreso de José Mourinho al Real Madrid impulsado por Florentino Pérez en caso de ser reelegido.

Preguntado por ello, Riquelme evitó entrar en la confrontación directa: "Es un gran entrenador, pero nuestro proyecto es otro tipo de proyecto. Tengo otro tipo de entrenador y va a ser super ilusionante para el Real Madrid".

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